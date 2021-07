Ali Gürsoy sevgilisi Gonca Ünsal’la tatilde

12 yıllık eşi Melis Çiftçi ile geçen aralık ayında anlaşmalı olarak boşanan iş dünyasının ünlü ismi Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal’la tatile çıktı.





ARKADAŞLARIYLA BULUŞTULAR



Gonca Ünsal’la mutlu bir beraberlik yaşayan ünlü iş insanı, Bodrum tatili sırasında objektife takıldı.

Yakın dostlarıyla birlikte vakit geçiren çift, Yalıkavak açıklarında teknede denizin keyfini çıkardı.

Maçakızı’na yemeğe geçen Ali Gürsoy ve Gonca Ünsal’ın keyifli halleri gözlerden kaçmadı. İki sevgilinin bir süre daha Bodrum’da kalarak tatil yapacağı gelen bilgiler arasında...

Tarladan sofraya

Restoranlarda lokal tarım ürünleri kullanımı, dünyada oldukça trend durumda... Hem taptaze malzemelerle pişiriyorlar yemeklerini hem de lojistiği en aza indirdikleri için çevre dostu bir seçim yapmış oluyorlar.

Alaçatı’nın yenilerinden See Me de böyle bir anlayışı benimsemiş. Raşit Karakuş ve Uğurcan Kaya’nın kurduğu mekan, kendi tarlasında organik olarak yetiştirilen lokal ürünlerle ve kendisine has 10 özel kokteyliyle bu sezonun favorilerinden olmaya aday.

Uğurcan Kaya’nın müzik direktörlüğünü de üstlendiği See Me’nin özel üretim tabaklarının tasarımı ise heykeltıraş Fatih Şimşek’e ait.

Aileyle kahvaltı keyfi

Dışarıda yemek yemeyi sadece büyükler değil, küçükler de özledi!

Morini’de, Pernod Ricard Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay’la karşılaştım geçen gün. Eşi Evin Tümay, çocukları Beliz ve Kaan’la kahvaltıya gelen Selçuk Bey, ailece dışarıda sosyalleşmeyi özlemiş.

Morini’de kahvaltı yapan aile, uzun süren yasaklardan sonra dışarıda yemek yemenin keyfini çıkardı.

Kendi markasını yarattı

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, kendi markasını yaratan ünlüler kervanına katıldı. İTÜ’de moda okuyan güzel oyuncu, Almanya merkezli Kuzey Holding ile anlaşma imzalayarak üretime geçti. “Bestemsu” adıyla markalaşan Özdemir, tüm desen ve modelleri kendi tasarladı.





Her tasarımın kendine özgü olmasını isteyen oyuncu, bu sebeple kumaş seçimini bile bizzat kendisi yapmış. Geçtiğimiz hafta koleksiyonun çekimlerini tamamlayan marka, temmuzun ikinci haftası e-ticaret sitesinde satışa sunulacak. Markanın yurtdışı anlaşmaları da tamam. Türkiye satışıyla birlikte Avrupa’da üç noktada satışa sunulacak olan “Bestemsu” tasarımları, önümüzdeki yıl da Amerika’nın Los Angeles, Miami ve New York şehrinde satılacak.

