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Haber Giriş: 26.11.2020 - 13:43 | Son Güncelleme:

Ali Ağaoğlu: Sağlığım yerinde, bomba gibiyim

Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
Ali Ağaoğlu: Sağlığım yerinde, bomba gibiyim
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Ağaoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldı.

Yakın bir arkadaşının koronaya yakalandığı haberini alır almaz test yaptıran Ağaoğlu, testin pozitif çıkmasını ardından Kuruçeşme'deki evinde karantinaya girdi. Sağlığı ile ilgili çıkan haberlere smokinli fotoğrafını paylaşarak cevap veren Ağaoğlu "Sağlığım yerinde. Karantina dönemine bitene kadar evde kalacağım" dedi. Tedbiri elden bırakmayan ünlü iş insanı , koronayı en hafif şekilde atlattığını, kendisini arayıp soran tüm dostlarına da teşekkür ettiğini belirtti.

Ali Ağaoğlu: Sağlığım yerinde, bomba gibiyim


 

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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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