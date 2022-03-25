Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Aleyna Tilki'nin 2.5 milyonluk yatağı!

#Aleyna Tilki#Aleyna Tilki Otomobil#Aleyna Tilki Kimdir
Aleyna Tilkinin 2.5 milyonluk yatağı
Deniz BOY

Aleyna Tilki, 2.5 milyon lira değerindeki Porsche marka lüks aracında yastık ve battaniyesiyle uyurken görüntülendi.

Haberin Devamı

DOLAŞIP DURDU

Aleyna Tilki, önceki gün özel şoförlü lüks aracıyla yollardaydı. Arnavutköy, Etiler, Levent ve Maslak’ta tur atan araç bir ara trafiğe takıldı. Arka koltuğun camını açan genç şarkıcı, uykulu haliyle muhabirlere selam verdi: “Arabada uyuyordum, sizin burada olduğunuzu öğrenince kalktım.”

ARABADA UYUYORUM

2.5 milyon liralık aracında yastık ve battaniye bulunduran Aleyna Tilki, yurtdışından yeni geldiğini söyledi: “Uçaktan yeni indim. O kadar uykum var ki anlatamam. Biraz uyumak için arabayla tur attık. Böyle çok yorgun olduğum zamanlar arabada uyuyorum.”

Aleyna Tilkinin 2.5 milyonluk yatağı

Grafitiye başladım

Aleyna Tilki, gündemindeki projeler sorulunca yeni merakını açıkladı: “Bu ara grafiti yapmaya başladım, benim için yoğun geçiyor.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Aleyna Tilkinin annesi Havva Öztel Bergene Saygı albümü için stüdyoya girdi
#ALEYNA TİLKİ#HAVVA ÖZTEL
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 'Bergen'e Saygı' albümü için stüdyoya girdiHürriyet LogoHürriyet.com.tr

AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEMDE!

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, “Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi, ‘Kızı oğluma verir misiniz?’ İğrenç! İnsan gibi, ‘Evleneceğiz, rızanız var mı?’ de, olsun bitsin...” dedi.

Gözden Kaçmasın

Aleyna Tilki yine dikkatleri üzerine çekti... Kız isteme olayı çok saçma
#ALEYNA TİLKİ#ORKUN ÜN
Aleyna Tilki yine dikkatleri üzerine çekti... 'Kız isteme olayı çok saçma'Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aleyna Tilki#Aleyna Tilki Otomobil#Aleyna Tilki Kimdir

BAKMADAN GEÇME!

Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi Peki avantaj kimde

Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi! Peki avantaj kimde?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi Peki avantaj kimde

Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi! Peki avantaj kimde?

#Ukrayna