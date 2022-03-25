Aleyna Tilki'nin 2.5 milyonluk yatağı!

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DOLAŞIP DURDU

Aleyna Tilki, önceki gün özel şoförlü lüks aracıyla yollardaydı. Arnavutköy, Etiler, Levent ve Maslak’ta tur atan araç bir ara trafiğe takıldı. Arka koltuğun camını açan genç şarkıcı, uykulu haliyle muhabirlere selam verdi: “Arabada uyuyordum, sizin burada olduğunuzu öğrenince kalktım.”

ARABADA UYUYORUM

2.5 milyon liralık aracında yastık ve battaniye bulunduran Aleyna Tilki, yurtdışından yeni geldiğini söyledi: “Uçaktan yeni indim. O kadar uykum var ki anlatamam. Biraz uyumak için arabayla tur attık. Böyle çok yorgun olduğum zamanlar arabada uyuyorum.”

Grafitiye başladım

Aleyna Tilki, gündemindeki projeler sorulunca yeni merakını açıkladı: “Bu ara grafiti yapmaya başladım, benim için yoğun geçiyor.”

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AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEMDE!

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, “Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi, ‘Kızı oğluma verir misiniz?’ İğrenç! İnsan gibi, ‘Evleneceğiz, rızanız var mı?’ de, olsun bitsin...” dedi.