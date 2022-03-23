Aleyna Tilki yine dikkatleri üzerine çekti... 'Kız isteme olayı çok saçma'

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Aleynasal stratejiler

Zaman zaman sosyal medya hesabından ilginç çıkışlar yapıyor Aleyna Tilki. Genellikle de ‘mantık dışı’ şeyler yazıyor. Bunlar hep ‘strateji’. O yüzden ‘çok da şey yapmamak lazım’ Aleyna’nın tweet’lerini... Eğlenin ve çok takılmayın.

Çalkala Aleyna dönsün dünya

Kız istemeye karşı çıkan Aleyna Tilki, kadının adanmışlığına vurgu yapan kına gecelerinde döktürmeye bayılıyor diğer taraftan. Kişi ya gerçek yaşamıyla ilgili uyumlu konuşmalı ya da derdi konuşulmaksa daha “cin fikirler” bulmalı.