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Aleyna Tilki yine dikkatleri üzerine çekti... 'Kız isteme olayı çok saçma'

#Aleyna Tilki#Orkun Ün#Savaş Özbey
Aleyna Tilki yine dikkatleri üzerine çekti... Kız isteme olayı çok saçma

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, “Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi, ‘Kızı oğluma verir misiniz?’ İğrenç! İnsan gibi, ‘Evleneceğiz, rızanız var mı?’ de, olsun bitsin...” dedi. Kelebek yazarları Orkun Ün ve Savaş Özbey, Tilki’nin bu Twitter paylaşımını yorumladı.

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Aleynasal stratejiler

Zaman zaman sosyal medya hesabından ilginç çıkışlar yapıyor Aleyna Tilki. Genellikle de ‘mantık dışı’ şeyler yazıyor. Bunlar hep ‘strateji’. O yüzden ‘çok da şey yapmamak lazım’ Aleyna’nın tweet’lerini... Eğlenin ve çok takılmayın.

Gözden Kaçmasın

Bunlar hep Aleynasal stratejiler
#ORKUN ÜN#KELEBEK
Bunlar hep Aleynasal stratejilerHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Çalkala Aleyna dönsün dünya

Kız istemeye karşı çıkan Aleyna Tilki, kadının adanmışlığına vurgu yapan kına gecelerinde döktürmeye bayılıyor diğer taraftan. Kişi ya gerçek yaşamıyla ilgili uyumlu konuşmalı ya da derdi konuşulmaksa daha “cin fikirler” bulmalı.

Gözden Kaçmasın

Çalkala Aleyna dönsün dünya
#SAVAŞ ÖZBEY#KELEBEK
Çalkala Aleyna dönsün dünyaHürriyet LogoHürriyet.com.tr
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#Aleyna Tilki#Orkun Ün#Savaş Özbey

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