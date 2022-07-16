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Aleyna Tilki: Sperm bankasından çocuk istemem

#Aleyna Tilki#Aleyna Tilki KİMDİR#Aleyna Tilki Sen Olsan Bari
Aleyna Tilki: Sperm bankasından çocuk istemem

“Çocuk için evlenebilirim” diyen Aleyna Tilki’ye “Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünür müsünüz?” diye soruldu. Genç şarkıcı “Yok, istemem. Sonuç olarak çocuğun normal büyümesi gerekiyor. O yüzden bir babası olsa iyi olur” yanıtını verdi.

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Aleyna Tilki, önceki gün erkek arkadaşıyla Rumelihisarı’nda baş başa kahvaltı yaptı.

Koyu sohbet sonrası mekândan ayrılan genç adam muhabirleri fark edince yeniden içeri girdi.

Ancak görüntülenmekten kurtulamayacaklarını anlayınca şarkıcının aracının direksiyonuna geçti.

Mekân çıkışı soruları yanıtlayan genç şarkıcı ise “İngiltere’den döndüm, albüm hazırlıyorum” dedi. Tilki yanındaki genç sorulunca “çocukluk arkadaşım” açıklamasını yaptı.

Aleyna Tilki: Sperm bankasından çocuk istemem

ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KISITLAMAYAN BİRİYLE EVLENEBİLİRİM

Geçen günlerde “Çocuk için evlenebilirim” diyen Aleyna Tilki bu sözleri hatırlatılınca “Başka türlü evlenmem” diyerek açıklamasının arkasında durdu.

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Genç şarkıcı, evleneceği erkekte aradığı kriterleri de sıraladı: “Beni kontrol etmeye çalışmayan, özgürlüğümü kısıtlamayan ve beni çok iyi anlayan biriyle evlenebilirim.

Tilki, “Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünür müsünüz?” sorusunu ise “Yok, istemem. Sonuç olarak çocuğun normal büyümesi, öteki hissetmemesi gerekiyor. O yüzden bir babası olsa iyi olur yani” diye yanıtladı.

Aleyna Tilki: Sperm bankasından çocuk istemem

Aleyna Tilki’nin yanındaki gencin, Barış adlı çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi.

AŞIK OLMAM ZOR

Aleyna Tilki, “Aşktan yana şansım yok” açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi: “Kumarda kaybediyorum deyince, ‘Aşkta kazanır mısın’ diye sordular. ‘Kumarda kaybetmekle alakası yok, onda da şanssız olabiliyor insan’ dedim.” Tilki, “Aşkta şansız olduğunuza inanıyor musunuz” sorusunu “Sadece âşık olmam zor” diye cevapladı.

 

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