Aleyna Tilki: Projem herkese iyi gelecek

◊ Çıkışta görüntülenen Aleyna Tilki, “Şu an İngilizce albümümü hazırlıyorum. Türkiye’de de projelerim var. Dünyadaki kariyerim kadar Türkiye’deki kariyerime de özen gösteriyorum” dedi. Pandemi nedeniyle uzun süredir sahneye çıkmayan genç şarkıcı, sürpriz bir projesi olduğunu açıkladı:

◊ “Müzisyenlerin çalışmasını o kadar istiyorum ki. Hepsi işsiz kaldı maalesef. Çok kafa yoruyorum bu konuya. Konser ya da Instagram yayını değil de başka bir şey yapacağım. O projeyle alakalı toplantılar yapıyorum. Ekibim adına telaşlıyım. Aklımdaki proje hayata geçerse herkese iyi gelecek.”





