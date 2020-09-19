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Haber Giriş: 19.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aleyna Tilki: Projem herkese iyi gelecek

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Aleyna Tilki: Projem herkese iyi gelecek
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Aleyna Tilki önceki gün Zorlu AVM’deydi. Alışverişe çıkan genç şarkıcı daha sonra Akmerkez Residence’taki bir ofise geçti.

◊ Çıkışta görüntülenen Aleyna Tilki, “Şu an İngilizce albümümü hazırlıyorum. Türkiye’de de projelerim var. Dünyadaki kariyerim kadar Türkiye’deki kariyerime de özen gösteriyorum” dedi. Pandemi nedeniyle uzun süredir sahneye çıkmayan genç şarkıcı, sürpriz bir projesi olduğunu açıkladı:
◊ “Müzisyenlerin çalışmasını o kadar istiyorum ki. Hepsi işsiz kaldı maalesef. Çok kafa yoruyorum bu konuya. Konser ya da Instagram yayını değil de başka bir şey yapacağım. O projeyle alakalı toplantılar yapıyorum. Ekibim adına telaşlıyım. Aklımdaki proje hayata geçerse herkese iyi gelecek.”

Aleyna Tilki: Projem herkese iyi gelecek


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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