Aldığı kilolarla gündem olmuştu: Adriana Lima yeniden Victoria’s Secret meleği olacak!

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Ülkesi Brezilya’daki modellik yarışmasını kazanıp, yarışmanın uluslararası ayağında da ikinci gelerek herkesin dikkatini çektiğinde daha 15 yaşında gencecik bir kız olan Adriana Lima, 16 yaşında New York’a giderek dünyanın en büyük modellik ajansıyla anlaşma imzaladı.

1999'DAN BERİ PODYUMLARDA FITRINALAR ESTİRMİŞTİ

Upuzun koyu renk saçları masmavi delici gözleri ve mükemmel fiziğiyle ortaya çıktığında moda devlerinin ilgisini hemen üzerine çekmiş, 1999’da Victoria’s Secret’la anlaşma imzaladığındaysa dünyanın adını ezberlediği bir ünlü haline gelmişti.

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O meşhur Victoria’s Secret “melekleri”nin en gözde modeli oldu Adriana Lima. Ve 2018’e kadar, tam 19 yıl boyunca bu meleklik görevine devam ederek bu alanda bir rekor kırdı. 2017’de “Gelmiş geçmiş en değerli Victoria’s Secret meleği” seçildi.

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN MODELİ OLDU

Bununla yetinmeyen Brezilyalı güzel, en büyük makyaj ve moda firmalarının reklam yüzü oldu, hemen her kampanyada yer aldı ve onun süslediği afişler dünyanın dört bir yanını sardı. Bu başarısı karşısında 2104’ten beri dünyanın en çok kazanan modeller listesinde hep ilk üçte yer aldı. 2016’ya gelindiğinde Adriana Lima’nın yıllık kazancı 10 milyon doları buluyordu.

Adriana Lima hamileliğinde aldığı kiloları vererek eski formuna kavuşuyor

2009’da NBA’da oynayan Sırp basketbolcu Marko Jaric’le evlenen Adriana Lima’nın bu evlilikten iki kızı olmuştu. Sevgililer Günü’nde evlendiği büyük aşkından 5 yıl sonra 2014’te ayrılan Lima’nın Jaric tarafından defalarca aldatıldığı iddia edildi. Adriana Lima, bir dönem Türk sevgilileriyle yaşadığı aşklarla da konuşulmuştu. Önce Metin Hara ile birlikte olan Lima daha sonra Türk iş insanı Emir Uyar ile kısa bir ilişki yaşadı. Bu ilişkileri sırasında ülkemize de sık sık gelen Lima, Türkiye’deki hayran sayısını da bu sayede artırdı.

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ARTIK 41 YAŞINDA VE 3 ÇOCUK ANNESİ

2021’den beri film yapımcısı Andre Lemmers’la birlikte olan 41 yaşındaki usta model geçen yıl şubat ayında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştı. Ağustos ayında oğlunu kucağına alan Lima, doğumun ardından ortadan kaybolmadı, tam tersine kırmızı halılarda, özel davetlerde ortaya çıktı, kimi zaman tek başına kimi zamansa sevgilisi Andre Lemmers’la birlikte boy gösterdi.

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Ancak Adriana Lima bu süreç boyunca sürekli olarak aldığı doğum kilolarını veremediği için eleştiriye uğradı. Verdiği fotoğraflar sürekli olarak her yerde paylaşılan Lima için “eski günlerinden uzak” yorumları yapılıp durdu. 13 yaşındaki Valentina, 10 yaşındaki Sienna ve daha yaşını bile doldurmayan oğluyla mutlu mesut yaşayan deneyimli model bu söylenenlere hiç aldırmadan davetlerde ve kırmızı halılarda görünmeye devam etti.

ALDIĞI KİLOLARI VEREMEDİ, HERKES AYLARCA ONU KONUŞTU

Deneyimli model oğlu Cyan Lima Lemmers'ı dünyaya getirmesinden 4 ay sonra podyuma bile çıktı ancak yine doğum kiloları yüzünden eleştiriye uğradı. Ancak Lima, son haftalarda yaptığı sosyal medya paylaşımlarında aldığı kiloları vermiş ve eski formunu yakalamış göründü. Ve müjdeli haber de tam bu paylaşımlarından ardından geldi. Profesyonel modellik kariyerine devam eden Lima’nın eski yuvasına döneceği öğrenildi. Victoria's Secret'ın Adriana Lima'lı yeni kampanyası bu fotoğrafla tanıtıldı

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Adriana Lima yeniden melek kanatlarını takacak! Markanın yüzü olmayı en uzun sürdüren model olmayı başaran Lima, Victoria’s Secret’ın “Heavenly Eau de Parfum” adını verdiği ünlü kokusunun reklamlarında yer alacak. Ancak bu sadece başlangıç. Lima’nın paylaşımının ardından resmi bir açıklama yapan Victoria’s Secret “Bu ortaklıktan yıl boyu yeni haberler almaya devam edeceksiniz” sözleriyle Adriana Lima’nın yer aldığı başka kampanyalar da olacağını müjdesini vermiş oldu.

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YENİDEN VICTORIA'S SECRET'LA ÇALIŞACAK

Victoria’s Secret, yıllardır markanın imzası haline gelen ve her yılın sonunda gerçekleştirilen ve yılbaşı ekranlarını şenlendiren defilesine son vermişti. Ünlü konukları, defile arasında ünlü şarkıcıların veridği konserler ve elbette ki Victoria’s Secret melekleriyle ünlenen defile 2019’da son buldu. Bunun sebebininse yıllar içinde düşen reyting oranları ve markanın ırksal ve bedensel kapsayıcılıktan uzak oluşundan dolayı yaşadığı itibar kaybı olduğu söylendi. MEŞHUR DEFİLEDE KANATLARINI TEKRAR TAKACAK MI?

Geçen ay yapılan açıklamadaysa bu dört gözle beklenen defilenin dört yıllık aradan sonra geri döneceği duyurulmuştu. Moda severleri sevindiren açıklamadan sonra markanın kapsayıcılık sorununu çözebilmek adına podyuma sürpriz isimler çıkarması bekleniyor. Adriana Lima’nın da yeniden yuvaya dönmesiyle herkeste acaba Victoria’s Secret’ın en büyük modeli melek kanatlarını tekrar takacak beklentisi oluştu. Bu sorunun cevabını almak içinse en azından sonbahara kadar bekleyeceğimiz kesin gibi…