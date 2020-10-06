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"Aldatılan kadının öfkesi cehennem ateşinden beterdir’’
Kanal D'nin başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği yeni dizisi Sadakatsiz, 7 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor. Sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Sadakatsiz’in yayınlanan yeni tanıtımı da izleyicinin beğenisini kazandı ve sosyal medyada konuşuldu.
Aldatılan bir kadının yeniden varoluş öyküsünü anlatan dizinin yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstleniyor.
Sadakatsiz, yarın akşam saat 20.00'de ilk bölümü ile Kanal D'de...
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