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Alaçatı’da rüya gibi bir düğün

#Cedi Osman#Ebru Şahin#Alaçatı
Alaçatı’da rüya gibi bir düğün
Deniz BOY

Makedonya’da geçen hafta nikâh defterine imza atan oyuncu Ebru Şahin ile NBA yıldızı Cedi Osman, dün Çeşme-Alaçatı’da düğün yaptı.

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Alaçatı Fly-Inn Beach’te gerçekleşen görkemli törene çok sayıda ünlü isim katıldı.

Düğündeki temsili nikâhı Acun Ilıcalı kıyarken, Ebru Şahin’in şahitliğini menajeri Abdullah Bulut, Cedi Osman’ın şahitliğini de Okan Can Yantır yaptı.

Alaçatı’da rüya gibi bir düğün

Makedonya’da geçen hafta nikâh yapan çiftin düğününde, Acun Ilıcalı temsili olarak nikah memuru oldu.

Ebru Şahin’in Danielle Frankel imzalı üç farklı gelinlik giydiği düğünde Cedi Osman’ın damatlık tercihi Ralph Lauren’di.

Alaçatı’da rüya gibi bir düğün

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Geç saatlere kadar süren düğün eğlencesine katılan konuklar arasında İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Gürbüz, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Barış Falay, Emre Altuğ, Selim Bayraktar, Gülçin Santırcıoğlu, Burak Tozkoparan, Bertan Asllani ve Hazal Şenel de vardı. 

Alaçatı’da rüya gibi bir düğün

Kanbolat Görkem Arslan - Burak Tozkoparan -  Selim Bayraktar 

Alaçatı’da rüya gibi bir düğün

Mehmet - Yeliz Okur

Alaçatı’da rüya gibi bir düğün

Aslıhan Güner

Alaçatı’da rüya gibi bir düğün

Larissa - Burak Gacemer

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#Cedi Osman#Ebru Şahin#Alaçatı

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