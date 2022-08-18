Ünlü oyuncu adaşıyla evleniyor: İsimleri de soyadları da aynı olacak

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NİKAHTAN SONRA İKİSİ DE AYNI İSMİ VE SOYADINI TAŞIYACAK

Böyle bakıldığında çok yüksek bir olasılık değilmiş gibi görünüyor. Ama sinema dünyasının genç yıldızı, kendisiyle adaş olan nişanlısıyla evlendikten sonra ikisi de resmi olarak aynı ismi ve soyadını taşıyacak. Kim bu ünlü dersiniz?

İKİSİ DE TAYLOR LAUTNER OLACAK

O ünlü, rol aldığı Twilight (Alacakaranlık) serisiyle adını duyuran Taylor Lautner'dan başkası değil. 30 yaşındaki Lautner, kısa bir süre sonra nişanlısı Taylor Dome ile evlenmeye hazırlanıyor. Lautner'ın açıkladığına göre Dome, nikahın ardından resmi olarak kocasının soyadını kullanmaya başlayacak. Yani onun da adı kocası gibi Taylor Lautner olacak.

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'BİZ GERÇEKTEN DE AYNI KİŞİ OLACAĞIZ'

Oyuncu Taylor Lautner, konuk olduğu The Kelly Clarkson Show'da bu konuya esprili bir yorumda bulundu. Lautner, evlendikten sonra hem kendisinin hem de nişanlısının, tam olarak aynı adı taşıyacağını söyledi. Lautner, bu konuda nişanlısı Taylor Dome ile konuştuklarını anlattı. Ona "Gerçekten bu soyadıyla ilgileniyor musun? Çünkü zaten ikimiz de aynı ismi taşıyoruz. Yani işler gelecekte daha karmaşık olacak" dediğini belirtti. Sonra da şakayla karışık "Biz gerçekten de aynı kişi olacağız" diye sözlerini sürdürdü.

Taylor Lautner, nişanlısı Taylor Dome ile kendisinden söz eden insanların, onları karıştırmamak için "dişi Taylor" ve "erkek Taylor" diye söz ettiklerini söyledi.

2018 YILINDA TANIŞTILAR

Lautner ve Dome, ilk olarak 2918 yılında tanıştılar. Genç çift, aynı yıl flört etmeye başladı. Taylor Lautner ve Taylor Dome, aşklarını gözlerden saklamayıp Instagram hesaplarında birlikte olduklarını resmen duyurdular. Çift, 2021 yılında nişanlandı. Yakında da evlenmeye hazırlanıyorlar.

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LAUTNER'IN KARDEŞİ TANIŞTIRDI

Şimdi gelelim iki Taylor'ın yani Taylor Lautner ve Taylor Dome'un ilişkisinin başlangıcına. İkiliyi Taylor Lautner'ın kardeşi Makena Moore tanıştırdı. Tam o sırada Taylor Lautner da kariyerine biraz ara verip hem ailesine hem de sevdiklerine biraz daha fazla zaman ayırmayı planlıyordu. İşte "çöpçatanlık" yapan kardeşi sayesinde hayatının aşkıyla tanıştı.

Bu arada Taylor Dome'un, Taylor Lautner'ın kardeşi Makena Moore'un yakın arkadaşı olduğunu da hatırlatalım. Lautner bu konuda People dergisine verdiği röportajda şöyle konuşmuştu: " Kardeşim Makena bizi tanıştırdı. Beni aradı ve dedi ki: "Gelecekteki eşini buldum. Bu kızla tanışmalısın."

ROL ALDIĞI YAPIMIN DA HAYRANI

Taylor Lautner'ın kendisiyle aynı adı taşıyan nişanlısı Taylor Dome, genç aktörü üne kavuşturan Twilight (Alacakaranlık) serisinin de sıkı bir takipçisi. Fakat gerçekte bu seride hayran olduğu kişinin Taylor Lautner değil Edward Cullen karakterini canlandıran Robert Pattinson olduğunu da hiç saklamamış.

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'GÖSTERİŞLİ BİR EVLİLİK TEKLİFİ İSTEMEDİ'

Şimdi mutlu çiftin evlilik teklifine gelelim... Taylor Lautner Access Hollywood'a verdiği röportajda bu konuyu da anlatmıştı: "Taylor gösterişli bir evlenme teklifi istemediğini söylemişti. Ben yemek pişirmeyi severim. Sonra yemeğimizi mutfakta yeriz. Evlilik teklifini de onun istediği gibi yaptım." Lautner uzun bir çalışma gününün sonunda sevgilisi Taylor Dome'u çiçek buketleri ve mumlarla karşıladığını ve birlikte yaşadıkları evde evlilik teklif ettiğini sözlerine ekledi.

Lautner, sevgilisinin bu teklife uzun süre yanıt veremediğini çünkü ağlamaya başladığını anlattı: "Aslında 'evet' demesi beklenenden uzun sürdü. O kadar çok ağlıyordu ki bana doğru yürüyemedi bile."

MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞLARDI

Taylor Lautner ve Taylor Dome, nişanlandıklarını da sosyal medya hesaplarında duygusal mesajlar eşliğinde duyurdu. Lautner "bütün hayallerinin gerçekleştiğini" belirtti. Taylor Dome da "Hayatımın geri kalanını seninle geçirmek için sabırsızlanıyorum" diye yazdı.

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HOLLYWOOD ÜNLÜSÜ DEĞİL BİR HEMŞİRE

Şimdi gelelim genç kuşak sinema seyircisinin gözdelerinden Taylor Lautner'ın kalbini çalan bu genç kadının kim olduğuna. Taylor Dome, bir hemşire. Yani nişanlısı Lautner gibi Hollywood dünyasından değil. Hatta Dome'un eğitimini tamamlayıp bir hemşire olmasında Lautner'ın da büyük katkısı var. Eğitiminin bir noktasında tam her şeyden vazgeçmek üzereyken Lautner'ın desteğiyle yoluna devam etti. Dome, aynı zamanda ruh sağlığı konusunda da bir aktivist. Bu yılın başlarında ruh sağlığı alanında destek sağlamak amacıyla bir de internet sitesi kurdu.

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İZLENME REKORLARI KIRMIŞTI

Bir dönem sinema salonlarını kırıp geçiren Alacakaranlık (Twilight) serisi Stephenie Meyer'ın 2005'te kaleme aldığı aynı adlı romandan uyarlandı. Yönetmenliğini Catherine Hardwick'in üstlendiği filmin önemli rollerinde Robert Pattinson ile Kristen Stewart yer alıyordu.

GENÇ KADRO BEĞENİ TOPLADI

Setteki aşklarını gerçek hayata da taşıyan ve olaylı bir şekilde ayrılan Pattinson ve Stewart'ın yanı sıra Taylor Lautner, Nikki Reed, Ashley Green ve Jackson Rathbone da kamera karşısına geçti. Seride Alacakaranlık'ın yanı sıra Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay, Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma, Alacakaranlık Efsanesi: Bölüm 1 ve Bölüm 2 adlı yapımlar yer alıyordu.