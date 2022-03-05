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Akrep Nalan'ın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı

#Akrep Nalan#Füsun Nalan Açın#Bodrum
Akrep Nalanın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı

“Akrep Nalan” olarak tanınan şarkıcı ve oyuncu Füsun Nalan Açın dün Bodrum'daki evinde hayatını kaybetti. Akrep Nalan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Usta ismin sevenleri sosyal medya hesaplarında ard arda başsağlığı mesajları yayınladılar... Akrep Nalan için bir paylaşım da Aziz Nesin Vakfı'nın resmi Instagram hesabından yapıldı. Nalan Açın'ın servetini vakfa bağışladığı bu paylaşımla ortaya çıktı.

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Bir döneme damgasını vuran, Hayat Bilgisi dizinde Fidan Hoca karakteri ile hafızalarda yer edinen “Akrep Nalan” lakaplı Füsun Nalan Açın (67) Eskiçeşme Mahallesi’ndeki evinde ölü olarak bulundu.

Bakıcısı, Akrep Nalan’ı hareketsiz bir şekilde bulmasının ardından sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Akrep Nalan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KOMŞUSU: KALP MASAJI YAPTIM AMA GEÇ KALINMIŞTI

Yaşamını yitiren Akrep Nalan'ın cenazesi Eski Çeşme Mahallesi'ndeki evinden alınıp, Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğü morguna kaldırıldı. Cenaze evden çıkartılırken, komşuları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Acılarının büyük olduğunu söyleyen ve Akrep Nalan'ın solunum yetmezliği sorunu bulunduğunu belirten 13 yıllık komşusu Özlem Orpak, "Akciğerlerinde buzlanma vardı. 7 Mart'ta hastaneye yatacaktı. Kendisi için solunum cihazı alınmıştı. Bakıcısı sabah bana gelip, 'Ablam iyi değil' dedi. Bunun üzerine yanına gittim, kalp masajı yaptım ancak geç kalınmıştı. Ambulansı çağırdım. Gelen doktorun söylediğine göre solunum yetmezliğinden yaşamını kaybetmiş. Biz birbirini seven komşulardık" dedi.

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MİRASINI VAKFA BAĞIŞLAMIŞ

Akrep Nalan'ın ölüm haberinin ardından Aziz Nesin Vakfı'nın resmi Instagram hesabında başsağlığı mesajı yayınlandı. Ünlü sanatçının mirasını vakfa bağışladığı ortaya çıktı.

"Sizin için Akrep Nalan, bizim için çocuklarımızın Nalan ablası, güler yüzlü, güzel dostumuz Nalan Açın'ın vefatının üzüntüsü içindeyiz.
Bizim için düşüncelerini bilmezken o meğer bizi ve yaptıklarımızı izler, takdir edermiş. Bir gün arayıp mal varlığını vakfımıza bırakmak istediğini söylediğinde çok şaşırmıştık. Ama tanıyınca hiç de şaşmamak gerektiğini kısa sürede anladık. İsmine tezat, bu kadar mütevazi, bu kadar mı cana yakın olur insan?
Vefatına kadar onunla tanışan herkesin aynı cümlelerle onu övdüğüne tanık olduk. Ne büyük bir iz bırakmış insanların gönlünde. Ne büyük bir iz bıraktı gönlümüzde...
Sevgiyle, dostlukla, özlemle anıyoruz...
Nesin Vakfı ailesi"

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Akrep Nalanın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı

'GELİYOR GELMEKTE OLAN'

Akrep Nalan, geçtiğimiz aralık ayında Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda sağlığıyla ilgili yaşadığı sorunları takipçileri ile paylaşmıştı...

"Yine delik deşik kollar
Yine bulunamayan damar yolları
Yine yarım yamalak alınan nefesler
Ciğerler su toplamış buzlanma da varmış
Gözlerde sarı nokta
Kulaklarda işitme kaybı
Bağırsaklar kilitlenmiş sıkıntı var
Dayanılmaz kas ağrıları
Ayak bileklerim ayak parmaklarıma kan göndermiyor
Neticede sevgili dostlarım;
Geliyor gelmekte olan…"

Akrep Nalanın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı

 CENAZESİ BUGÜN

Akrep Nalan’ın cenazesi 5 Mart Cumartesi günü Bodrum merkezindeki Adliye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Torba Mezarlığı’nda toprağa verilek.

 

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#Akrep Nalan#Füsun Nalan Açın#Bodrum

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