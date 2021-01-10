Ajda Pekkan’ın villasına alıcı çıktı! Kim bu prens?

Dubaili bir prens, Süperstar’ın yıllardır satmak istediği ancak alıcı bulamadığı Bahçeköy’deki villasını almak için harekete geçti. Kimliği şimdilik gizli tutulan prens, salgının hafiflediği dönemde Türkiye’ye gelip villayı gezmek, ayrıca Ajda Pekkan’la tanışmak istiyor.



1100 METREKARE ARSA ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ!

Süperstar, 3 yıl önce 40 milyon liraya satılığa çıkardığı üç katlı villa için çok sayıda emlakçıyla anlaştı. Ancak hiçbiri eve alıcı bulamadı. Evi satmakta kararlı olan sanatçı sonunda çareyi büyük bir indirim yapmakta buldu. Fiyatı 20 milyon liraya düşen yalı, şimdi yeni sahibini bekliyor.



HAVUZ VE SPOR SALONU VAR

Toplamda 1100 metrekare arsa üzerine inşa edilen villanın kullanım alanı ise 960 metrekare. Özel olarak dekore edilen villada 6 oda ve 2 salon bulunuyor.



Evin içerisinde spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası yer alıyor. Büyük bir havuza sahip olan ev 24 saat özel güvenlikler tarafından korunuyor.

KARANTİNA KURALLARI KOYDU

Karantinada günlerini ultra lüks villasında geçiren Ajda Pekkan, Bahçeköy’deki minik sarayında neler yaptı?

Ajda Pekkan'ın 1100 metrekarelik villasının her köşesi dezenfekte edildi. 1100 metrekarelik villasını içten ve dıştan temizletmek 30 bin TL’ye mal oldu.



İLAÇLI SULARLA TEMİZLENİYOR!

*Evdeki aksesuar, biblo, halı gibi eşyaları depoya kaldırttı. Dekarosyonu değiştirdi. Salon, yatak odası ve banyosu her gün ilaçlı sularla temizleniyor.

EVDE MASKE ŞARTI

* 2 yardımcısı da maske kullanıyor. Evde de sosyal mesafe kuralına uyuyorlar.. Her sabah 1 saat koşu bandında yürüyor, jimnastik hareketlerinin ardından 30 dakika yoga yapıyor.



DOĞAL MASKELER

*Sahne performansını korumak için 1 saat nota, ses açma, repertuvar çalışıyor.*Evde doğal yollarla hazırladığı maskeler yapıyor.







