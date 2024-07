Ailesinin sessiz ve sakin gülü.... Okusun diye üniversiteye yolladılar meğer aşka düşmüş!

Haberin Devamı

İngiliz kraliyet ailesine baktığımız zaman da görünen bir tablo var.

Her ne kadar Charles, yıllar yılı beklediği tahtına ve tacına kavuşsa da öncelikle sağlığı bozulduğu ama daha da fazlası artık eski nesil sayıldığı için fazla da popüler değil.

Büyük oğlu William ile gelini Kate ise hala ailenin en çok konuşulan üyeleri olma özelliğini ellerinde bulunduruyor. Elbette üç çocukları George, Charlotte ve Louis de.

Ama Kate'in kanser tedavisi nedeniyle göz önünden ayrılması bu aileyi de geri plana itti.

Kral'ın küçük oğlu Harry ile karısı Meghan Markle da artık ABD'de yaşadıkları için eskisi kadar göz önünde değiller. Üstelik aile hakkında yapmadık eleştiri de bırakmadılar.

ONA CAN SİMİDİ GİBİ SARILDILAR

Durum böyleyken İngiliz kraliyet ailesi genç kuşak üyelerinden birine kelimenin tam anlamıyla "can simidi" gibi sarıldı.

Bu kişi de 20 yaşındaki Lady Louise Windsor.

Yani Kral Charles'ın en küçük kardeşi Edward ile karısı Sophie'nin iki çocuğundan büyük olanı...

20 yaşındaki Louise, artık çocukluktan çıktı ve eskisinden daha fazla dikkat çekmeye başladı. Zaten aile de bunun farkında ve Louise'i genç kuşaklarla iletişim kurmanın bir yolu olarak görüyor.

Genç kız, bütün önemli etkinliklerde anne ve babasıyla birlikte halkın karşısına çıkıyor. Utangaç gülümsemesinden anlaşıldığı kadarıyla da bu kadar ilgi görmeye henüz tam olarak alışabilmiş değil.

İşte İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinden Lady Louise Windsor, son günlerde bu kez biraz magazinel bir nedenle gündemin ilk sıralarına çıktı.

Her ne kadar kendisi bu konuda bir açıklama yapmamış olsa da genç kızın kalbini normalden daha hızlı attıran biri var artık hayatında.

YARIŞMADA ONU DESTEKLEDİ

Bu da Louise'in de katıldığı ve geçen hafta sonu düzenlenen atlı araba yarışlarında ortaya çıktı.

Dedesi yani Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip gibi atlı araba sürmeyi seven Louise, bu alanda bir yarışa katıldı. Yarışmayı da ikinci olarak tamamladı. Ama o gün onunla ilgili olarak konuşulan asıl ayrıntı bu değildi.

Louise, okuduğu St. Andrews Üniversitesi'nden bir erkek arkadaşı tarafından desteklendi yarışlarda. Hatta Louise, arkadaşını annesi Sophie ve babası Edward ile de tanıştırdı.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre söz konusu genç adamın adı Felix da Silva Clamp. Louise ile Felix, St. Andrews Üniversitesi'nden tanıyorlar birbirlerini.

YENİ BİR GENÇLİK AŞKI İDDİASI

Sosyal medyaya bakılırsa da Louise ile Felix arasında gençlik aşkı var. Önceki günden bu yana Twitter'da, iki gencin birlikte katıldıkları bir okul partisinde çekilen görüntüleri dolaşıyor.

Sophie'nin de bu genç adamla samimiyetine bakılırsa söz konusu genç adam Louise'in sevgilisi.

Elbette ikisinin de yaşı çok genç olduğu için henüz ortada çok ciddi bir durum yok ama yakınlıkları da aralarında arkadaşlıktan öte bir durum olduğunu gözler önüne seriyor.

Sosyal medyada konuşulan bir başka konu da ailede ikinci kez "St. Andrews Üniversitesi aşkının" yaşanması.

Çünkü Galler Prensi William ile eşi Galler Prensesi Kate Middleton da orada okurken tanıştı. Uzun süreli ve çalkantılı bir flört döneminin ardından da evlendiler.

GİTTİĞİ HER ETKİNLİKTE İLGİ ÇEKMEYE BAŞLADI

Louise Windsor, geçen yıl amcası Charles'ın taç giyme töreninde de geçen ay Trooping the Colour etkinliğinde de Kate Middleton'dan sonra en çok dikkat çeken kişi olmuştu. Bunun tek nedeni de her iki törende de aynı elbiseyi giymesi değildi kuşkusuz.

Babası, dedesi Prens Philip'ten miras kalan Edinburgh Dükü unvanını aldıktan sonra daha fazla dikkat çekmeye başladı Louise. Aslına bakılırsa öyle çok da göz önünde olmayı sevmeyen 20 yaşındaki Louise Windsor, ailenin "sessiz" güçlerinden biri....

Babası Edward ve annesi Sophie'nin isteği üzerine "prenses" unvanı da taşımayan Louise, son dönemde aile içinde daha fazla görev almaya başladı.

YAŞI İLERLEYEN AİLEYE TAZE NEFES

Sarı saçları, mavi gözleri ve uzun boyuyla "İngiliz gülü" olarak anılan Lady Louise, özellikle amcası Charles'ın taç giyme töreninde çok dikkat çekmişti.

Kraliyet uzmanları şimdi bu iki genç üyenin daha fazla ön plana çıkıp ailenin tökezleyen imajına taze bir soluk getirmesi gerektiğini ifade ediyor.

Genellikle sakin bir hayat süren ve çok gerektiğinde kamuoyu karşısına çıkan Louise Windsor, özellikle de Charles'ın taç giyme töreni sırasında çok fazla dikkat çekti. Hatta Kate Middleton ile birlikte o günün en çok konuşulan kişisi oldu.

Tıpkı dünkü Trooping The Colour etkinliğinde de olduğu gibi!

Birçok kişi Louise hakkında "Tam bir İngiliz gülü. Keşke Charles ona daha fazla kraliyet görevi verse" diyerek görüşünü belirtti.

Aslında Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra dağılacağı ileri sürülen İngiliz kraliyet ailesi başlarda işi gayet iyi götürüyordu. Ama sonra ellerinde olmayan nedenlerde tökezlemeye başladılar.

Önce Kral Charles kansere yakalandı. Tam da bu sırada Kate'in karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklandı. Zaten iki ay sonra da kanser tedavisi haberi geldi...

Belki Harry ile karısı Meghan görevlerini bırakmasaydı bu kadar büyük bir boşluk doğmayacaktı. Ama onlar ABD'de yaşadığı üstelik aileyle araları iyi olmadığı için tekrar monarşi sahnesinde yer almaları mümkün değil.

Charles bir ara ortanca kardeşi Andrew'nun kızları Eugenie ve Beatrice'e güvense de onları görenlerin aklına hemen babalarının skandalları geldi. Durum böyle olunca da ailenin ayakta kalması ve genç kuşaklarla bağını koruması için yeni isimlere gereksinim doğru.

İşte daha gencecik bir kız olan, adı hiçbir skandala ya da aykırı olaya karışmayan, üstelik epeydir halkta belli bir karşılığı olan Lady Louise Windsor bu şekilde öne çıktı. Üstelik annesi Sophie'nin Kraliçe 2. Elizabeth ile yakınlığı da düşünülünce gayet uygun biri Louise.

DAHA BEBEKKEN GÖZÜNDEN OPERASYON GEÇİRDİ

Son zamanlarda giderek güzelleşen dış görünümüyle de dikkat çeken Louise'in bugünlere gelmesi hiç de kolay olmadı.

Çünkü dışarıdan bakıldığında ayrıcalıklı bir aileye mensup olan kız küçücük yaşında defalarca bıçak altına yattı.

Tıpkı William ve Kate gibi St. Andrews Üniversitesi'nde okuyan Louise, nadir rastlanan bir göz hastalığıyla dünyaya geldi.

Esotropia adı verilen ve gözlerden birinin içeriye doğru bakmasına neden olan bu hastalık yüzünden de henüz 18 aylıkken bir operasyon geçirmesi gerekti.

Annesi Sophie'nin Sunday Express'e verdiği röportaja göre Louise'in böyle bir hastalığı olmasının nedeni erken dünyaya gelmesi.

Sophie kızının hastalığını anlatırken " Eken doğan bebekle genellikle bu tür sorunlarla doğabilir. Çünkü bir bebeğin gelişiminde en son tamamlanan ayrıntı gözler" demişti.

Her ne kadar Louise 18 aylıkken bu nedenle operasyon geçirse de sonuç başarılı olmadı. Bundan sonra da küçük Louise için bir tedavi uygulandı.

Genç kız, 10 yaşına geldiğinde bir kez daha gözünden operasyon geçirdi. Ondan sonra da görüşü düzeldi. Bir dönem de dişlerine tel takılar Louise, bütün bunların sonucunda bugünkü dikkat çeken görünümüne kavuştu.

NORMAL ÇOCUKLAR GİBİ BÜYÜMESİNİ İSTEDİLER

Onun spot ışıklarının altına çıkmakta neden bu kadar geciktiğine gelirsek... Babası ve annesi her iki çocuklarının da normal yaşıtları gibi büyümesini istedi. Hatta bu yüzden hakları olmasına rağmen özel unvanlar bile almalarını istemediler.

Fakat Prens Harry ile Meghan Markle'ın aileden ayrılmasından sonra Edward ile Sophie'nin aile içindeki konumları yükselince çocukları da artık daha fazla etkinlikte yer almaya başladı.

GENÇ KUŞAĞIN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİNDEN

Aslına bakılırsa birçok uzmana göre İngiliz kraliyet ailesinin, halkın genç kesimini etkileyebilmesi için 20 yaşındaki Louise'i giderek daha fazla ön plana çıkarması zaten gerekli bir durum.

Her ne kadar William ile Kate'in çocukları sık sık etkinliklerde halkın karşısına çıkıp herkesten rol çalsalar da onlar henüz küçük.

Başta kral ve kraliçe olmak üzere ailenin üst düzey üyeleri de artık olgun yaşta. Kate ile William'ın dışında daha genç kesimlere hitap eden üyelerin sayısı Harry ile Meghan'ın ayrılığından sonra azaldı.

İşte bu yüzden her ne kadar kendisi çok sevilmese de Andrew'nun kızları Beatrice ve Eugenie ile eşleri eskisinden daha fazla ön plana çıkarılıyor.

Daha genç kuşağa bakıldığında ise Lady Louise Windsor, ailenin sempatisinin artırılması açısından gerçekten de gizli bir silah.

Özetle İngiliz kraliyet ailesini takip eden birçok uzmanın görüşü bu yönde. Tabii ki George, Charlotte ve Louis tam olarak büyüyünceye kadar.