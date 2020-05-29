Ahu Aysal: 95 bin dolarımı hala alamadım

Ahu Aysal, 2014’te Hollanda merkezli Space Expedition Cooperation (SXC) firmasının organizasyonu ile uzaya gitmek için başvuru yapmıştı. 95 bin dolar ödemiş, Amsterdam ve Fransa Bordeaux’da iki ayrı eğitime katılmış, yerçekimsiz ortamda uçmuştu. Ama sonra evdeki hesap çarşıya uymadı. Yolculuk iptal oldu. Önceki akşam malum; NASA ve SpaceX ortaklığı ile uzay istasyonuna insanlı Falcon 9 roketi fırlatılacaktı. Ancak son anda yarın akşama ertelendi.

Ahu Aysal, 2014’te Hollanda merkezli Space Expedition Cooperation (SXC) firması ile uzaya gitmek için başvuru yapmış, ancak iptal olmuştu. 95 bin dolar ödeyen Uysal, "Paramı da hâlâ alamadım" dedi.

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