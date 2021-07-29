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Haber Giriş: 29.07.2021 - 07:25 | Son Güncelleme:

Ahmet Mümtaz Taylan: Asfalt şantiyesinde kamyon tarttım

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Ahmet Mümtaz Taylan: Asfalt şantiyesinde kamyon tarttım

Ahmet Mümtaz Taylan, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yayınlanan “Dur Bi Dinle” programına konuk oldu.

Leyla ile Mecnun” dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu programda hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gençlik yıllarında maddi zorluk çektiğini anlatan Taylan, “Asfalt şantiyelerinde kamyon tartardım. Boşunu dolusunu... Mahrumiyet bölgelerinde iyi para verirlerdi. Şırnak-Silopi hattındaki asfalt şantiyesinde çalışmıştım. Yazın biraz para biriktiriyordum ki kışın rahat okuyayım diye” dedi.

Ahmet Mümtaz Taylan: Asfalt şantiyesinde kamyon tarttım

DİYETLE 20 KİLO VERDİM

Sağlık sorunları nedeniyle kilo verdiğini de anlatan ünlü oyuncu mide ameliyatı olmadığını belirtti:

“Şeker hastasıyım, fazla kilolarım nedeniyle ensüline kadar düştüm. 20 kilo verdim ama mide ameliyatı olmadım. Diyet yaptım, çok zorlandım. Şimdi kilomu korumaya çalışıyorum.”

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