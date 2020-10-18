Ahmet Mümtaz Taylan: Arabam yok, evimin benim olmasına beş yıl var

◊ Neden?

Aslında bazı şeyler ‘huysuzluk’ diye kodlanıyor sadece. Mesela, set benim için eğlence yeri değil, işyeri. Oraya gidip işimi iyi yapmaya çalışıyorum. Daha çok karavanda olurum. Pek ortalıkta dolaşmam. Belki de benim yeteneğim bu işi ancak çok çalışarak yürütülebilecek kadardır!



◊ Sinirlilik var mı?

Evet, sinirliyim.



◊ Şeker hastasıymışsınız, açken siz, siz değilmişsiniz...

Yemeğimi yediğim zaman bile bazen ben, ben değilim. Bilen bilir, şeker zor bir hastalık. Mümkün olduğu kadar kendimi dengede tutmaya çalışıyorum. Ama çalışma sürelerimiz her zaman uygar ölçülerde olamadığı için zaman zaman şekerin azizliğine ben ve etrafım maruz kalabiliyoruz. Şimdi biraz kilo verdim de o durumlar minimuma indi.