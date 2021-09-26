Ahmet Mekin kimdir, kaç yaşında? Ahmet Mekin'in en bilindik filmleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Sanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibiSanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibi#Meral Akşener
Steve Jobs olamadı çünkü... Kıymeti bilinmemiş bir dahi Clive SinclairSteve Jobs olamadı çünkü... Kıymeti bilinmemiş bir dahi Clive Sinclair#Clive Sinclair
Dengeleri değiştiren gece Dünya bu maçı bekliyordu... 500 milyon pound...Dengeleri değiştiren gece! Dünya bu maçı bekliyordu... 500 milyon pound...#Anthony Joshua
Dünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulunduDünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulundu!#Koronavirüs
NASAdan korkunç itiraf... Big Ben büyüklüğündeNASA'dan korkunç itiraf... Big Ben büyüklüğünde!#NASA
Prof. Dr. Aziz Sancardan aşı açıklamasıProf. Dr. Aziz Sancar'dan aşı açıklaması#Koronavirüs
Pansuman için gittiği hastanede öldü, 6 doktorla ilgili harekete geçildiPansuman için gittiği hastanede öldü, 6 doktorla ilgili harekete geçildi#Kahramanmaraş
5 milyar TL değerinde5 milyar TL değerinde!#Ticaret Bakanlığı
Çin bombayı bıraktı Çok sert düşüşÇin bombayı bıraktı! Çok sert düşüş#Altın Fiyatları
Kocaelide eşini öldürdü Sözleri dehşete düşürdüKocaeli'de eşini öldürdü! Sözleri dehşete düşürdü#Kocaeli
Stefan Kuntzun ikinci yardımcısı belli olduStefan Kuntz'un ikinci yardımcısı belli oldu!#Stefan Kuntz
Bir anda soyunuverdi Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...'Bir anda soyunuverdi!' Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...#Ünlülerin Sırları
Doğum yapan kızına seslendi: Bu sabah hamile değildinDoğum yapan kızına seslendi: 'Bu sabah hamile değildin'#Gizli Hamilelik
‘Yargı’nın başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yeni dizilerini anlattı ‘Yargı’nın başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yeni dizilerini anlattı#Kaan Urgancıoğlu
Melisa burada mıymışMelisa burada mıymış!#Harun Tekin
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Ahmet Mekin kimdir, kaç yaşında? Ahmet Mekin'in en bilindik filmleri

#Ahmet Mekin#Ahmet Mekin Kimdir#Ahmet Mekin Eşi
Ahmet Mekin kimdir, kaç yaşında Ahmet Mekinin en bilindik filmleri

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahmet Mekin, katıldığı programla gündeme geldi. Türk sinemasının emektar oyuncularından, ’Altın Portakal’ ödüllü Ahmet Mekin'in (Kurteli) (88), eşi Kumral Şükran Kurteli geçen yıl hayatını kaybetmişti. Peki, Ahmet Mekin kimdir, kaç yaşında?

Haberin Devamı

Türk sinemasının efsane jönlerinden Ahmet Mekin, 1932 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Karslıdır. 

Çocukluktan beri tiyatroya ilgisi olan Ahmet Mekin, ilk olarak Bakırköy Halkevi'nde sahneye çıktı. 1957'de Mahşere Kadar filmiyle sinemaya geçti. Zaman zaman tiyatroya da dönerek 200'e yakın filmde oynadı.

Karakter rollerinde başarılı oldu. Önemli filmleri arasında Osman F. Seden'in Aşktan da Üstün (1961), Tarık Dursun K.'nın Kelebekler Çift Uçar (1964), Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964) ve Bir Türk'e Gönül Verdim (1969), Lütfi Ö. Akad'ın Düğün (1973), Atıf Yılmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım (1978) ve Feyzi Tuna'nın Seni Kalbime Gömdüm (1982) adlı yapıtları sayılabilir. Mekin, 1969'da Güngör Dilmen'in İttihat ve Terakki oyununda rol aldı. 1972'de Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen Abdülcanbaz'da Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını canlandırdı.

1980'lerden itibaren televizyon dizilerinde gözüken Mekin, Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bir Yürek Satıldı, Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep, Bir Adam Yaratmak, Denizin Kanı, Bugünün Saraylısı, Tatar Ramazan ve Not Defteri gibi televizyon Film ve dizilerinde oynadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Mekin#Ahmet Mekin Kimdir#Ahmet Mekin Eşi