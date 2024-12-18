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Adriana Lima'dan sürpriz evlilik... Dev taşlı pırlanta yüzüğünü dosta düşmana gösterdi

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#Adriana Lima#Adriana Lima Evlendi#Andre Lemmers
Adriana Limadan sürpriz evlilik... Dev taşlı pırlanta yüzüğünü dosta düşmana gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 13:10

Top model Adriana Lima'dan mutlu haber geldi... 43 yaşındaki Brezilyalı model, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Andre Lemmers ile evlendi. Lima mutlu haberi biraz kafa karıştıran bir Instagram paylaşımıyla duyurdu.

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Bir süredir Abu Dhabi'den sosyal medya paylaşımları yapan Lima, çöl ya da kumsal benzeri bir yerde çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

Sadece kendi parmağındaki iri taşlı pırlanta yüzük ve sevgilisinin parmağındaki alyansı gösteren paylaşımına "Resmi olarak Bayan Lima Lemmers" notunu iliştirdi ünlü model.

Adriana Limadan sürpriz evlilik... Dev taşlı pırlanta yüzüğünü dosta düşmana gösterdi

DEV TAŞLI YÜZÜĞÜNÜ HERKESE GÖSTERDİ
Lima'nın parmağındaki pırlantanın iriliği de dikkatlerden kaçmadı.

Adriana Lima ile Andre Lemmers 2022 yılında Cyan adını verdikleri bir erkek bebek sahibi olmuştu. Bu arada Lima'nın kendisini aldattığı için boşandığı ilk eşi Marko Jaric'den de 14 yaşında Valentina ve 11 yaşında Sienna adında iki kızı olduğunu da hatırlatalım.

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Andre Lemmers ise daha önceki ilişkisinden Miah ve Lupo adında iki çocuk sahibi. Ortak çocukları Cyan ile birlikte beş çocuklu bir aile olarak hayatlarını sürdürüyorlar.

Adriana Limadan sürpriz evlilik... Dev taşlı pırlanta yüzüğünü dosta düşmana gösterdi


Lima"nın eski eşi Marko Jaric ile evliliğinden iki tane kızı var. Andre Lemmers ise daha önceki evliliğinden iki çocuk sahibi. Ortak çocukları ile birlikte beş çocuklu bir aile oldu çift.

Adriana Limadan sürpriz evlilik... Dev taşlı pırlanta yüzüğünü dosta düşmana gösterdi

Lima, iki yıl önceki Cannes Film Festivali'ne karnı burnunda hamile olarak katılmıştı.

Adriana Limadan sürpriz evlilik... Dev taşlı pırlanta yüzüğünü dosta düşmana gösterdi


Lima ilk evliliğini Marko Jaric ile yaptı. Fakat aldatılınca evlilik bitti.

Adriana Limadan sürpriz evlilik... Dev taşlı pırlanta yüzüğünü dosta düşmana gösterdi


FOTOĞRAF ŞAKASI SAYESİNDE TOP MODEL OLDU
Adriana Lima, moda dünyasının çağdaş tarihinin en ünlü, aranan ve çok konuşulan isimlerinden biri. Üstelik artık 40'lı yaşlarına gelmiş olması da bu durumu değiştirmiyor.

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Brezilya'da çok da zengin olmayan bir ailede dünyaya gelen Lima'nın kariyerinin küçükken yaptığı bir "şaka" ile başladığını biliyor musunuz?

Gelin Lima'nın yükselişinin öyküsünü bir kez daha hatırlayalım.

Lima, 13 yaşındayken sırf şaka olsun diye fotoğraflarını bir modellik ajansına gönderdi. Ama ajans onu ciddiye almış olmalı ki olumlu yanıt verdi.

Lima, 15 yaşındayken Supermodel of Brazil yarışmasın katıldı ve birinci oldu. Bu ona bir yıl sonra Supermodel of the World yarışmasına katılma hakkı kazandırdı. Bu yarışmayı ikinci olarak bitirdi Lima.

Adriana Limadan sürpriz evlilik... Dev taşlı pırlanta yüzüğünü dosta düşmana gösterdi

FİRMANIN EN DEĞERLİ MODELİ OLARAK TARİHE GEÇTİ
Bunun üzerine eğitimini bırakıp modellik kariyerine başlamak üzere New York'a taşınmaya karar verdi. Sonrası ise çorap söküğü gibi geldi.

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Önce ünlü firmaların tanıtım yüzü oldu, sonra da onu şöhretin zirvesine taşıyan Victoria's Secret yılları geldi.

İlk kez 1999 yılında podyumuna çıktığı firmadan 2018'daki defilede jübile yaparak emekli oldu. Firmanın en uzun süre tanıtım yüzü olan ve en değerli modeli olarak moda tarihinin sayfaları arasında yerini aldı.

Lima firmanın bu yıl ekim ayında yapılan defilesinde altı yıl aradan sonra yeniden podyuma çıktı.

Adriana Limadan sürpriz evlilik... Dev taşlı pırlanta yüzüğünü dosta düşmana gösterdi


Lima bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşkla da konuşulmuştu. Liechtenstein Prensi Wenzeslaus ise Lima'nın kariyerinin ilk yıllarındaki sevgilisiydi.

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#Adriana Lima#Adriana Lima Evlendi#Andre Lemmers

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