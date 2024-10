Ağlaya ağlaya veda etmişti... 19 yıl önce her şeyin başladığı yere geri dönüyor

Haberin Devamı

İşte dünyanın en güzel kadınlarından birinin yaşadığı da tam böyle bir durumdu.

Üstelik moda dünyası söz konusu olduğunda onun durumu biraz daha farklıydı. Çünkü 19 uzun yıl boyunca önde gelen tanıtım yüzlerinden biri olduğu moda firması sayesinde kariyer basamaklarını koşarak tırmanmış, şöhretine şöhret katmış hatta sektörünün en çok kazananlarından biri olmuştu.

Bu yüzden tam 19 yıl podyumunda yürüdüğü firmanın defilesine son kez çıktığında gözyaşlarını tutamadı. Söz konusu ünlü firmadan artık emekli olmuştu.

Aradan altı yıl geçti. Çıktığı son defilede duygularını gizleyemeyen o ünlü model, emekli de olsa yine kendisini bugün olduğu yere taşıyan firmanın defilesinde boy göstermeye hazırlanıyor. Bir başka deyişle "süpriz bir dönüş" yapıyor.

ADRIANA'NIN DÖNÜŞÜ

Moda dünyasını yakından takip ediyorsanız Adriana Lima'dan söz ettiğimizi anladınız büyük olasılıkla.

43 yaşındaki üç çocuk annesi Lima, altı yıllık aradan sonra 2018'de son kez defilesine çıktığı Victoria's Secret podyumuna geri dönüyor.

Lima'nın dönüşü, hem ünlü model hem de Victoria's Secret'ın sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu.

Paylaşılan videoda Adriana Lima, New York'ta bir taksiye biniyor. Sürücü ona nereye gideceğini soruyor.

'EVE DÖNÜYORUM'

Siyah şık bir günlük kıyafet içindeki Lima da ona "Eve" diye yanıt veriyor. Sonra da cümlesini şöyle sürdürüyor: "Eve gidiyorum...."

Paylaşımda taksi şoförü Lima'ya evinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyince de ünlü model "Özür dilerim. Beni Victoria's Secret defilesine bırakır mısınız" diye ricada bulunuyor.

"Eve dönüyorum" diyerek de Adriana Lima, 20 yıl tanıtım yüzü olduğu, 19 yıl boyunca da podyumuna çıktığı Victoria's Secret firmasına dönüş yaptığını belirtmiş oluyor.

Aslına bakılırsa Adriana Lima'nın son kez podyumuna çıktığı 2018 yılındaki Victoria's Secret defilesinin ardından firma için de işler pek iyi gitmedi.

Bedensel ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle eleştiri bombardımanına tutuldu ünlü iç giyim firması. Fakat belli ki yine eski günlerine kadrosuna Adriana Lima'yı da katarak dönüş yapacak.

İLK DEFİLESİNE 1999 YILINDA ÇIKMIŞTI

Adriana Lima ise ünlü iç giyim firmasının defilesine ilk kez çıktığında takvimler 1999 yılını gösteriyordu. Ondan sonra da 19 yıl boyunca markanın podyumunda boy gösterdi.

Pahalı taşlarla süslü sutyenlerinin de tanıtımını üstlendi birkaç kez. 2018 yılındaki defileyle emekli olacağını açıkladı ama altı yıl sonra geri döndü.

Adriana Lima, aslında podyumlara verdiği altı yıllık arayı geçen ay Schiaparelli'nin Paris Moda Haftası'ndaki defilesinden podyuma çıkarak bitirmişti. Brezilyalı modelin o defileye çıkması da etkinliğin en çok konuşulan konusu olmuştu.





FOTOĞRAF ŞAKASI SAYESİNDE TOP MODEL OLDU

Adriana Lima, moda dünyasının çağdaş tarihinin en ünlü, aranan ve çok konuşulan isimlerinden biri. Üstelik artık 40'lı yaşlarına gelmiş olması da bu durumu değiştirmiyor.

Brezilya'da çok da zengin olmayan bir ailede dünyaya gelen Lima'nın kariyerinin küçükken yaptığı bir "şaka" ile başladığını biliyor musunuz?

Gelin Lima'nın yükselişinin öyküsünü bir kez daha hatırlayalım.

Lima, 13 yaşındayken sırf şaka olsun diye fotoğraflarını bir modellik ajansına gönderdi. Ama ajans onu ciddiye almış olmalı ki olumlu yanıt verdi.

Lima, 15 yaşındayken Supermodel of Brazil yarışmasın katıldı ve birinci oldu. Bu ona bir yıl sonra Supermodel of the World yarışmasına katılma hakkı kazandırdı. Bu yarışmayı ikinci olarak bitirdi Lima.

FİRMANIN EN DEĞERLİ MODELİ OLARAK TARİHE GEÇTİ

Bunun üzerine eğitimini bırakıp modellik kariyerine başlamak üzere New York'a taşınmaya karar verdi. Sonrası ise çorap söküğü gibi geldi.

Önce ünlü firmaların tanıtım yüzü oldu, sonra da onu şöhretin zirvesine taşıyan Victoria's Secret yılları geldi.

İlk kez 1999 yılında podyumuna çıktığı firmadan 2018'daki defilede jübile yaparak emekli oldu. Firmanın en uzun süre tanıtım yüzü olan ve en değerli modeli olarak moda tarihinin sayfaları arasında yerini aldı.