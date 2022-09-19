Adı Birce Akalay'la anılıyordu... İbrahim Çelikkol’un sosyetik aşkı!

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Herkes İbrahim Çelikkol’un Birce Akalay ile aşk yaşadığını düşünse de, ben işin gerçeğini öğrendim! Her zamanki gibi gerçeği benden öğrenin.



Rüya gibi düğün



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Haziran ayında 5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, Birce Akalay’la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte. İkisinin ortak arkadaşı, Simurg Inn’in sahibi Dilara Karabay’ın mekânında tanışan çift, yaklaşık 1 aydır birlikteymiş.Sosyetenin sevilen isimlerinden olan Natali Yarcan, ünlü bir yemek kitapları yazarı ve TV programcısı. Birkaç yıl önce eşinden boşanan Yarcan’ın bir çocuğu var. Hayat görüşleri ve tarzları birbirleriyle uyuşan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Başarılı oyuncu bilindiği gibi tam bir doğa tutkunu. Natali Yarcan’la da aynı tutkuyu paylaşıyormuş. Ben de çifte mutluluklar diliyorum.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu’nun kızı Özge Zülfikaroğlu, hayatını Samet Kaygun ile birleştirdi.Çiftin uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek düğün töreni, İstanbul Kadıköy’de bulunan TCDD Fenerbahçe Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.Zülfikaroğlu Ailesi ile Kaygun Ailesi’nin çocuklarının bu mutlu gününde çiftin nikâh şahitleri arasında Yıldırım-Revna Demirören de vardı.

Reklamcıların yeni gözdesi



22 yaşındaki başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, gündemden inmiyor. Son olarak yeni dizisindeki performansıyla gündeme gelen oyuncu, arka arkaya dergilere kapak oldu.

Stil sahibi

Sancaktutan’a şimdi de markalar göz dikti. Reklamcıların yeni gözdesi olan genç oyuncuya reklam teklifleri yağıyor. Geniş bir hayran kitlesi olan Sancaktutan, yakında ünlü bir markanın yüzü olarak karşımıza çıkacak.Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, önceki gün Solo Yatırım Holding’in davetine katıldı.Davette güzelliği ve şıklığıyla adından söz ettiren Sipahi, Fendi’nin yeni sezonundan seçtiği eteğiyle modayı yakından takip ettiğini gösterdi.