ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, hamile eÅŸini aldattÄ± mÄ± SorumluluÄŸu alÄ±yorum, bir daha yapmayacaÄŸÄ±m

KAYBOLMUŞ GİBİ HİSSEDİYORDUM: Moynahan, 2019 yılında piyasaya çıkan Our Shoes, Our Selves: 40 Women, 40 Stories, 40 Pairs of Shoes adlı kitapta hamileyken aldatılmanın kendisine neler hissettirdiğini yazdı. Brady; Gisele Bundchen'e aşık olup kendisini terk ettikten sonra bebeğiyle yalnız kaldığını belirten Bridget Moynahan "Kendi başıma bir bebek sahibi olmaktan dolayı kaybolmuş gibi hissediyordum" diye yazdı.