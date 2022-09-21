ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, hamile eÅŸini aldattÄ± mÄ± SorumluluÄŸu alÄ±yorum, bir daha yapmayacaÄŸÄ±m

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HAMÄ°LE EÅžÄ°NÄ° ALDATTIÄžI Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ

AslÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda Ã¶rneklerine Ã§ok rastlanan bu durumun bu defaki kahramanlarÄ± Maroon 5 adlÄ± mÃ¼zik grubunun solisti Adam Levine ile Victoria's Secret MeleÄŸi olarak Ã¼nlenen model eÅŸi Behati Prinsloo... ÃœnlÃ¼ Ã§ift, bir sÃ¼re Ã¶nce Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeklerini beklediklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Fakat tam da bu haberin Ã¼stÃ¼ne beklenmedik bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Ä°ddialara gÃ¶re Adam Levine, hamile eÅŸini aldattÄ±!

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'BEBEÄžÄ°NE BENÄ°M ADIMI KOYMAK Ä°STEDÄ°'

Bu iddianÄ±n sahibi ise Sumner Stroh adÄ±nda bir Tiktok Ã¼nlÃ¼sÃ¼. Stroh, paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda Adam Levine'in, kendisine Instagram Ã¼zerinden mesaj attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve o zamandan bu yana da kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda bir iliÅŸkileri olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Hatta iddiasÄ±nÄ± bir adÄ±m daha ileri taÅŸÄ±yarak Levine'in doÄŸacak bebeÄŸine kendi adÄ±nÄ± koymak iÃ§in izin istediÄŸini de sÃ¶yledi.

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'SENÄ°N Ä°ÇÄ°N SORUN OLUR MU?': Adam Levine'nin Sumner Stroh'a sosyal medya üzerinden gönderdiÄŸi mesajda " bir bebeklerinin dünyaya geleceÄŸini" belirtip "Erkek olursa Sumner adÄ±nÄ± vermek istiyorum. Senin için sorun mu?" diye sorduÄŸu da görülüyor.

'GENÃ‡ VE SAFIM'

Stroh, Levine'in ilgisine kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§Ã¼nkÃ¼ yaÅŸÄ±nÄ±n genÃ§ ve Ã§ok saf olduÄŸunu savundu. Hatta Adam Levine'in evliliÄŸinin kopma noktasÄ±na geldiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de sÃ¶zlerine ekledi.

'Ã‡Ä°ZÄžÄ°YÄ° AÅžTIÄžIMIN FARKINDAYIM'

Behati Prinsloo ile evliliÄŸinden Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez baba olmaya hazÄ±rlanan Adam Levine ise bu konuda bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Levine, sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada bazÄ± konulara aÃ§Ä±klÄ±k getirmek istediÄŸini belirtti. Levine, Sumner Strohe ile iliÅŸki yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "EÅŸimin dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir kadÄ±nla flÃ¶rt eder gibi konuÅŸmam doÄŸru deÄŸildi. Bir iliÅŸkimiz olmadÄ±. Fakat hayatÄ±mÄ±n o dÃ¶neminde Ã§izgiyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±n farkÄ±ndayÄ±m" diye yazdÄ±.

'SORUMLUÄžU ALIYORUM, BÄ°R DAHA YAPMAYACAÄžIM'; Levine mesajÄ±nda eÅŸinin ve çocuklarÄ±nÄ±n hayatÄ±ndaki en önemli insanlar olduÄŸunu da belirtti. Sonra da tüm sorumluluÄŸu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayÄ±p "Bir daha böyle bir ÅŸey yapmayacaÄŸÄ±m" diye yazdÄ±.

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ONLAR DA HAMÄ°LEYKEN ALDATILDI VE TERK EDÄ°LDÄ°: AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa NamibyalÄ± top model Behati Prinsloo hamileyken aldatÄ±lan tek ünlü deÄŸil. Gösteri dünyasÄ±nda bunun örnekleri çok. Gelin bunlara da bir bakalÄ±m.

2014 yÄ±lÄ±nda evlenen Adam Levine ile Behati Prinsloo'nun 5 yaÅŸÄ±nda Dusty Rose ve 4 yaÅŸÄ±nda Gio Grace adÄ±nda iki tane kÄ±zÄ± bulunuyor.

HAMÄ°LEYKEN, GISELE BUNDCHEN UÄžRUNA TERK EDÄ°LDÄ°

Takvimler 2007 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. Tom Brady ve Bridget Moynahan, iki yÄ±llÄ±k iliÅŸkilerini bitirdiklerini duyurdular. Daha ay bitmeden Brady, ÅŸu anda eÅŸi olan Gisele Bundchen ile ilk kez gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. Bu olayÄ±n Ã¼zerinden sadece iki ay geÃ§miÅŸti ki Bridget Moynahan, Tom Brady'den, yaklaÅŸÄ±k 4 aylÄ±k hamile olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Bu aÃ§Ä±klama Brady'nin fikrini deÄŸiÅŸtirmedi. Bundchen ile iliÅŸkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼, Moynahan ise oÄŸlunu dÃ¼nyaya getirip bekar bir anne olarak bÃ¼yÃ¼ttÃ¼.

KAYBOLMUÅž GÄ°BÄ° HÄ°SSEDÄ°YORDUM: Moynahan, 2019 yÄ±lÄ±nda piyasaya çÄ±kan Our Shoes, Our Selves: 40 Women, 40 Stories, 40 Pairs of Shoes adlÄ± kitapta hamileyken aldatÄ±lmanÄ±n kendisine neler hissettirdiÄŸini yazdÄ±. Brady; Gisele Bundchen'e aÅŸÄ±k olup kendisini terk ettikten sonra bebeÄŸiyle yalnÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bridget Moynahan "Kendi baÅŸÄ±ma bir bebek sahibi olmaktan dolayÄ± kaybolmuÅŸ gibi hissediyordum" diye yazdÄ±.

EVLÄ°LÄ°KLERÄ°NDE SORUN VAR

Gisele Bundchen de o dÃ¶nemde sevgilisi olan Tom Brady'nin eski sevgilisi Moynahan'Ä±n hamile olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiÄŸinde kendini Ã§ok kÃ¶tÃ¼ hissettiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. 2009 yÄ±lÄ±nda evlenen BÃ¼ndchen ile Brady'nin iki Ã§ocuklarÄ± var. Ã‡ift, son dÃ¶nemde evliliklerinin Ã¼zerinde dolaÅŸan kara bulutlarla konuÅŸuluyor.

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HAMÄ°LE NÄ°ÅžANLISINI BIRAKTI, BRITNEY Ä°LE EVLENDÄ°

Eski dansÃ§Ä± Kevin Federline, Britney Spears ile tanÄ±ÅŸÄ±p ona aÅŸÄ±k olduÄŸunda Shar Jackson ile niÅŸanlÄ±ydÄ±. O sÄ±rada Jackson da Federline'dan ikinci bebeÄŸine hamileydi. Federline daha sonra Spears ile evlendi ve ondan da iki Ã§ocuk sahibi oldu. 2006 yÄ±lÄ±nda da Ã§ift, olaylÄ± bir biÃ§imde boÅŸandÄ±.

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Christina Milian'Ä±n baÅŸÄ±na da hamileyken trajik bir olay geldi. Milian o dÃ¶nemde evli olduÄŸu The Dream'den boÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda ilk Ã§ocuÄŸunu dÃ¼nyaya getirmesine sadece 9 gÃ¼n vardÄ±. Christina Milian, The Dream'in kendisine aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Hatta The Dream'in asistanÄ±yla birlikte Karayipler'de yaptÄ±ÄŸÄ± tatilin fotoÄŸraflarÄ± da sonradan ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

'OÄžLUMA HAKSIZLIK OLUR' DEDÄ° HÄ°Ã‡ KONUÅžMADI

Hamileyken aÅŸk acÄ±sÄ± yaÅŸayan Ã¼nlÃ¼lerden biri de Mary Louise Parker. 2003 yÄ±lÄ±nda, sekiz yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu patneri Billy Crudup tarafÄ±ndan terk edildiÄŸinde Parker, 7 aylÄ±k hamileydi. Billy Crudup, sevgilisinin hamile olmasÄ±na aldÄ±rmadan Stage Beauty filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Claire Danes ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Ancak Mary Louise Parker, bu olup bitenler hakkÄ±nda hiÃ§bir yorum yapmadÄ±. Ã‡ocuÄŸunu doÄŸurdu ve tek baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. O dÃ¶nemde "Bu olanlar hakkÄ±nda konuÅŸmayacaÄŸÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu, oÄŸluma haksÄ±zlÄ±k olur" demiÅŸti.

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Top model Heidi Klum da hamileyken terk edildi. Onu terk eden ise bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Leni'nin babasÄ± Flavio Briatore. ÃœnlÃ¼ iÅŸadamÄ± Klum ile iliÅŸkisi sÃ¼rerken iki ayrÄ± kadÄ±nla da kaÃ§amak yaptÄ±. Klum, Briatore ile iliÅŸkisini bitirdi ve kÄ±zÄ±nÄ± dÃ¼nyaya getirdi. Leni'yi, Klum'un eski eÅŸi Seal nÃ¼fusuna geÃ§irdi. Fakat ilerleyen sÃ¼reÃ§te iddialara gÃ¶re Klum, Seal'Ä± korumasÄ±yla aldattÄ± ve evlilik bitti.

EDDIE MURPHY, BABALIK TESTÄ° Ä°STEDÄ°

2006 yÄ±lÄ±nda Eddie Murphy kendisini terk ettiÄŸinde Mel B. dÃ¶rt aylÄ±k hamileydi. Bu durumu olduÄŸundan daha trajik hale getiren ise Murphy'nin, Ã§ocuÄŸun kendisinden olduÄŸunun kanÄ±tlanmasÄ± iÃ§in babalÄ±k testi istemesiydi.Eddie Murphy daha ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¼zerinden fazla zaman geÃ§meden Tracy Edmonds ile birlikte olmaya baÅŸladÄ±. Zaten bu iliÅŸkinin de Murphy ibe Mel. B birlikteyken baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Hamileyken aldatÄ±lan Ã¼nlÃ¼lerden biri de Khloe Kardashian. Basketbolcu sevgilisi Tristan Thompson, Kardashian kÄ±zlarÄ± True'ya hamileyken onu defalarca aldattÄ±. Hatta Kardashian'Ä±n Ã¼vey kardeÅŸi Kylie Jenner'Ä±n en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Jordyn Woods ile Ã¶pÃ¼ÅŸmesi de olay oldu. Khloe Kardashian, her ne kadar kÄ±zÄ±nÄ± dÃ¼nyaya getirse de Thompson'Ä±n aldatmalarÄ±nÄ± sadece bir kez affetti, sonra da ondan ayrÄ±ldÄ±. KÄ±zlarÄ± nedeniyle gÃ¶rÃ¼ÅŸen eski Ã§ift, taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle yeni bir bebek sahibi olmak istedikleri iddialarÄ±yla da gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Thompson bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda da Maralee Nichols adlÄ± kadÄ±ndan bir bebek sahibi oldu. BebeÄŸin kendisinden olduÄŸunu reddetse de Nichols'Ä±n oÄŸlunun babasÄ± olduÄŸu DNA testiyle kanÄ±tlandÄ±