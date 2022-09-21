ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, hamile eÅŸini aldattÄ± mÄ± SorumluluÄŸu alÄ±yorum, bir daha yapmayacaÄŸÄ±m

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HAMÄ°LE EÅžÄ°NÄ° ALDATTIÄžI Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ
AslÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda Ã¶rneklerine Ã§ok rastlanan bu durumun bu defaki kahramanlarÄ± Maroon 5 adlÄ± mÃ¼zik grubunun solisti Adam Levine ile Victoria's Secret MeleÄŸi olarak Ã¼nlenen model eÅŸi Behati Prinsloo... ÃœnlÃ¼ Ã§ift, bir sÃ¼re Ã¶nce Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeklerini beklediklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Fakat tam da bu haberin Ã¼stÃ¼ne beklenmedik bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Ä°ddialara gÃ¶re Adam Levine, hamile eÅŸini aldattÄ±!
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'BEBEÄžÄ°NE BENÄ°M ADIMI KOYMAK Ä°STEDÄ°'
Bu iddianÄ±n sahibi ise Sumner Stroh adÄ±nda bir Tiktok Ã¼nlÃ¼sÃ¼. Stroh, paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda Adam Levine'in, kendisine Instagram Ã¼zerinden mesaj attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve o zamandan bu yana da kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda bir iliÅŸkileri olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Hatta iddiasÄ±nÄ± bir adÄ±m daha ileri taÅŸÄ±yarak Levine'in doÄŸacak bebeÄŸine kendi adÄ±nÄ± koymak iÃ§in izin istediÄŸini de sÃ¶yledi.
'SENÄ°N Ä°ÇÄ°N SORUN OLUR MU?': Adam Levine'nin Sumner Stroh'a sosyal medya üzerinden gönderdiÄŸi mesajda " bir bebeklerinin dünyaya geleceÄŸini" belirtip "Erkek olursa Sumner adÄ±nÄ± vermek istiyorum. Senin için sorun mu?" diye sorduÄŸu da görülüyor.
'GENÃ‡ VE SAFIM'
Stroh, Levine'in ilgisine kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§Ã¼nkÃ¼ yaÅŸÄ±nÄ±n genÃ§ ve Ã§ok saf olduÄŸunu savundu. Hatta Adam Levine'in evliliÄŸinin kopma noktasÄ±na geldiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de sÃ¶zlerine ekledi.
'Ã‡Ä°ZÄžÄ°YÄ° AÅžTIÄžIMIN FARKINDAYIM'
Behati Prinsloo ile evliliÄŸinden Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez baba olmaya hazÄ±rlanan Adam Levine ise bu konuda bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Levine, sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada bazÄ± konulara aÃ§Ä±klÄ±k getirmek istediÄŸini belirtti. Levine, Sumner Strohe ile iliÅŸki yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "EÅŸimin dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir kadÄ±nla flÃ¶rt eder gibi konuÅŸmam doÄŸru deÄŸildi. Bir iliÅŸkimiz olmadÄ±. Fakat hayatÄ±mÄ±n o dÃ¶neminde Ã§izgiyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±n farkÄ±ndayÄ±m" diye yazdÄ±.
'SORUMLUÄžU ALIYORUM, BÄ°R DAHA YAPMAYACAÄžIM'; Levine mesajÄ±nda eÅŸinin ve çocuklarÄ±nÄ±n hayatÄ±ndaki en önemli insanlar olduÄŸunu da belirtti. Sonra da tüm sorumluluÄŸu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayÄ±p "Bir daha böyle bir ÅŸey yapmayacaÄŸÄ±m" diye yazdÄ±.
ONLAR DA HAMÄ°LEYKEN ALDATILDI VE TERK EDÄ°LDÄ°: AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa NamibyalÄ± top model Behati Prinsloo hamileyken aldatÄ±lan tek ünlü deÄŸil. Gösteri dünyasÄ±nda bunun örnekleri çok. Gelin bunlara da bir bakalÄ±m.
HAMÄ°LEYKEN, GISELE BUNDCHEN UÄžRUNA TERK EDÄ°LDÄ°
Takvimler 2007 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. Tom Brady ve Bridget Moynahan, iki yÄ±llÄ±k iliÅŸkilerini bitirdiklerini duyurdular. Daha ay bitmeden Brady, ÅŸu anda eÅŸi olan Gisele Bundchen ile ilk kez gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. Bu olayÄ±n Ã¼zerinden sadece iki ay geÃ§miÅŸti ki Bridget Moynahan, Tom Brady'den, yaklaÅŸÄ±k 4 aylÄ±k hamile olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Bu aÃ§Ä±klama Brady'nin fikrini deÄŸiÅŸtirmedi. Bundchen ile iliÅŸkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼, Moynahan ise oÄŸlunu dÃ¼nyaya getirip bekar bir anne olarak bÃ¼yÃ¼ttÃ¼.
KAYBOLMUÅž GÄ°BÄ° HÄ°SSEDÄ°YORDUM: Moynahan, 2019 yÄ±lÄ±nda piyasaya çÄ±kan Our Shoes, Our Selves: 40 Women, 40 Stories, 40 Pairs of Shoes adlÄ± kitapta hamileyken aldatÄ±lmanÄ±n kendisine neler hissettirdiÄŸini yazdÄ±. Brady; Gisele Bundchen'e aÅŸÄ±k olup kendisini terk ettikten sonra bebeÄŸiyle yalnÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bridget Moynahan "Kendi baÅŸÄ±ma bir bebek sahibi olmaktan dolayÄ± kaybolmuÅŸ gibi hissediyordum" diye yazdÄ±.
EVLÄ°LÄ°KLERÄ°NDE SORUN VAR
Gisele Bundchen de o dÃ¶nemde sevgilisi olan Tom Brady'nin eski sevgilisi Moynahan'Ä±n hamile olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiÄŸinde kendini Ã§ok kÃ¶tÃ¼ hissettiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. 2009 yÄ±lÄ±nda evlenen BÃ¼ndchen ile Brady'nin iki Ã§ocuklarÄ± var. Ã‡ift, son dÃ¶nemde evliliklerinin Ã¼zerinde dolaÅŸan kara bulutlarla konuÅŸuluyor.
HAMÄ°LE NÄ°ÅžANLISINI BIRAKTI, BRITNEY Ä°LE EVLENDÄ°
Eski dansÃ§Ä± Kevin Federline, Britney Spears ile tanÄ±ÅŸÄ±p ona aÅŸÄ±k olduÄŸunda Shar Jackson ile niÅŸanlÄ±ydÄ±. O sÄ±rada Jackson da Federline'dan ikinci bebeÄŸine hamileydi. Federline daha sonra Spears ile evlendi ve ondan da iki Ã§ocuk sahibi oldu. 2006 yÄ±lÄ±nda da Ã§ift, olaylÄ± bir biÃ§imde boÅŸandÄ±.
'OÄžLUMA HAKSIZLIK OLUR' DEDÄ° HÄ°Ã‡ KONUÅžMADI
Hamileyken aÅŸk acÄ±sÄ± yaÅŸayan Ã¼nlÃ¼lerden biri de Mary Louise Parker. 2003 yÄ±lÄ±nda, sekiz yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu patneri Billy Crudup tarafÄ±ndan terk edildiÄŸinde Parker, 7 aylÄ±k hamileydi. Billy Crudup, sevgilisinin hamile olmasÄ±na aldÄ±rmadan Stage Beauty filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Claire Danes ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Ancak Mary Louise Parker, bu olup bitenler hakkÄ±nda hiÃ§bir yorum yapmadÄ±. Ã‡ocuÄŸunu doÄŸurdu ve tek baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. O dÃ¶nemde "Bu olanlar hakkÄ±nda konuÅŸmayacaÄŸÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu, oÄŸluma haksÄ±zlÄ±k olur" demiÅŸti.
EDDIE MURPHY, BABALIK TESTÄ° Ä°STEDÄ°
2006 yÄ±lÄ±nda Eddie Murphy kendisini terk ettiÄŸinde Mel B. dÃ¶rt aylÄ±k hamileydi. Bu durumu olduÄŸundan daha trajik hale getiren ise Murphy'nin, Ã§ocuÄŸun kendisinden olduÄŸunun kanÄ±tlanmasÄ± iÃ§in babalÄ±k testi istemesiydi.Eddie Murphy daha ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¼zerinden fazla zaman geÃ§meden Tracy Edmonds ile birlikte olmaya baÅŸladÄ±. Zaten bu iliÅŸkinin de Murphy ibe Mel. B birlikteyken baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.