Acun Ilıcalı'nın konukları!

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Dünyaca ünlü model ve Victoria’s Secret meleği Adriana Lima’nın kızları Valentina ve Sienna, babaları Marko Jaric’le Türkiye tatiline geldi. Lima, 2009-2016 yılları arasında Sırp basketbolcu Jaric ile evli kalmıştı.

Marko Jaric - Valentina - Ayça Çağla Altunkaya -Acun Ilıcalı - Sienna

Çift, iki çocuklarına ve 17 yıllık evliliğe rağmen ayrılmış ve çocukları hatrına dost kalmıştı. Lima, sonrasında Metin Hara ile sevgili olmuş, şimdi birlikte olduğu Andre Lemmers’ten geçtiğimiz şubatta da üçüncü çocuğunu dünyaya getirmişti.

Öğrendiğme göre, Marko Jaric ve kızları Acun Ilıcalı’nın misafiri olarak Türkiye’ye gelmiş. Ilıcalı, aileyi Çeşme’de ağırladıktan sonra deniz yoluyla İstanbul’a getirmiş.

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Acun Ilıcalı’nın evinde kalan aile, Ilıcalı’nın kızlarıyla da çok iyi anlaşıyormuş.

Adriana Lima, bebeği henüz küçük olduğundan tatile katılamamış ama aklı kalmasın diye ona bol bol fotoğraf atmışlar.

Bu arada Adriana Lima için Türkiye ve Acun Ilıcalı’nın yeri ayrı. İlk kez Ilıcalı’nın programına katıldığında ilk çocuğu Valentina’ya hamile olan Lima’nın kızı şimdi 13 yaşında.

O gün bugündür Lima ve eski eşi Marko Jaric’le dostluğu devam eden Acun Ilıcalı, bir hafta boyunca Jariç ve kızlarını en güzel şekilde ağırlamış.

Arkadaş ziyareti

Uzun zamandır ortalıklarda görünmeyen Galatasaray’ın efsane ismi Ümit Karan, Bahçeşehir Kaşıbeyaz’ı ziyaret etti. Mekânın sahibi olan yakın arkadaşı Mehmet Çırak’la sohbet eden Karan, Kaşıbeyaz’ın imza lezzetlerini de deneyimledi. Kısa zamanda büyük ilgi gören restoran, ünlü isimlerin de müdavim mekanı olmayı başardı.

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Antalya’da Balkan rüzgârı

Balkan müziğin dünyadaki en iyi temsilcileri arasında yer alan Goran Bregoviç, 26 Temmuz’da Gloria Hotels & Resorts sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Gloria G-Venture sahnesinde yaz konserleri kapsamında müzikseverlerle buluşan Bregoviç, renkli orkestrası ve keyifli sohbetiyle misafirlere eşsiz bir konser keyfi yaşattı.

Türkiye’de geniş bir dinleyici kitlesi yakalayan ve sık sık sahne alan dünyaca ünlü sanatçı sevilen şarkılarının yer aldığı geniş bir repertuvarla Gloria G-Venture sahnesinde müzikseverlerin de eşlik ettiği bir performansla müzik rüzgârı estirdi.

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‘Mezra’da buluşturan davet

Başkent Grup Restaurant İşletmeleri A.Ş. tarafından açılan Mezra Yalıkavak, iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simalarını ağırladı. Davetlilere, mekânın headchef’i Masterchef 2020 Şampiyonu Serhat Doğramacı tarafından Türk mutfağının eşsiz lezzetleri farklı bir yorumla özel tabaklarda sunuldu.

Süleyman-Ahu Orakçıoğlu

Mezra Yalıkavak’ın doğal bahçede yetiştirilen ürünlerle hazırlanan Anadolu’nun özel lezzetleri misafirlerden tam not aldı. Başkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ünlü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen davette Süleyman-Ahu Orakçıoğlu, Rabia Kurşun, Serap Sarı, Burcu Şendir, Didem Bağrıaçık, Elif İnci Aras, Elif Girgin, Meral Yazıcı, Can Helvacıoğlu, Melda Aksu, Begüm Özer gibi isimler vardı.

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Melis Özer - Begüm Özer

Burcu Şendir - Can HelvacıoğluMeral Yazıcı - Serhat Doğramacı