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Acun Ilıcalı'dan Dünya Kız Çocukları Günü kutlaması! 'Tam benlik bir gün'

#Acun Ilıcalı#İrem Derici#Dünya Kız Çocukları Günü
Acun Ilıcalıdan Dünya Kız Çocukları Günü kutlaması Tam benlik bir gün

Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü! Kız çocuk olan ünlü isimler bugüne özel mesajları sosyal medya hesaplarında yayınladılar.

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11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününü unutmayan ünlü isimler, Instagram hesapları üzerinden kızlarıyla olan fotoğraflarını paylaştılar.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da bu özel günü sosyal medya hesabından kutlayan isimlerdendi. Kızlarıyla selfie çekilen Ilıcalı, paylaşımına, 'Tam benlik bir gün' notunu düştü. Dört kızı olan Acun Ilıcalı'nın 'Begüm' adında bir torunu var.

Acun Ilıcalıdan Dünya Kız Çocukları Günü kutlaması Tam benlik bir gün

PEKER AÇIKALIN

Dünya Kız Çocukları Günüymüş, ilk defa duydum valla, iki kızımla çekilmiş bu fotoğrafı paylaşmayı bir görev bildim.. Şartlar gereği ne kadar ayrı kalmış olsak bile onlar benim kalbimin bir köşesinde... Ben de onların!

Acun Ilıcalıdan Dünya Kız Çocukları Günü kutlaması Tam benlik bir gün

EROL EVGİN

Kız çocukları eğitimlerine devam etmeli ve kendi ayaklarının üzerinde duran bireyler olarak yetiştirilmeli. Onların yetiştireceği çocuklarla dünya eğitilir ve aydınlanır. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Acun Ilıcalıdan Dünya Kız Çocukları Günü kutlaması Tam benlik bir gün

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İREM DERİCİ

Dünya Kız Çocukları Günümü kutlar mısınız? Ben hala Jale’ciğimin minik kızıyım!

Acun Ilıcalıdan Dünya Kız Çocukları Günü kutlaması Tam benlik bir gün

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#Acun Ilıcalı#İrem Derici#Dünya Kız Çocukları Günü