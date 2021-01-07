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Haber Giriş: 07.01.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı kaleyi içten fethetti

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Acun Ilıcalı kaleyi içten fethetti
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Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'le yaptığı görüşmelerin perde arkasındaki detaylar ortaya çıkmaya başladı. Mesut Özil'in transfer maliyetinin önemli bir kısmını karşılayan Acun Ilıcalı, ünlü futbolcunun Türkiye güzeli eşi Amine Gülşe'ye de program yapma teklifinde bulundu.

Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir merakla beklediği Mesut Özil transferi Acun Ilıcalı'nın devreye girmesiyle mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Ünlü televizyoncu, transfer maliyetinin önemli bir kısmını üstlenirken diğer yandan Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'ye yeni platformu Exxen'de program yapma teklifinde bulundu.

Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaşmaya sıcak bakmasında eşine gelen bu teklifin de etkili olduğu öğrenildi. Amine Gülşe'nin önümüzdeki aylarda bir moda programı hazırlayacak.

Acun Ilıcalı kaleyi içten fethetti



 

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