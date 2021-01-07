Acun Ilıcalı kaleyi içten fethetti
Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'le yaptığı görüşmelerin perde arkasındaki detaylar ortaya çıkmaya başladı. Mesut Özil'in transfer maliyetinin önemli bir kısmını karşılayan Acun Ilıcalı, ünlü futbolcunun Türkiye güzeli eşi Amine Gülşe'ye de program yapma teklifinde bulundu.
Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir merakla beklediği Mesut Özil transferi Acun Ilıcalı'nın devreye girmesiyle mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Ünlü televizyoncu, transfer maliyetinin önemli bir kısmını üstlenirken diğer yandan Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'ye yeni platformu Exxen'de program yapma teklifinde bulundu.
Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaşmaya sıcak bakmasında eşine gelen bu teklifin de etkili olduğu öğrenildi. Amine Gülşe'nin önümüzdeki aylarda bir moda programı hazırlayacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle