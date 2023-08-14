Acun Ilıcalı: Hull City taraftarı ‘Kurtarıcı’ diye çağırıyor

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◊ Galibiyet için kutlarım. Takımın performansını nasıl buldunuz?

- Uzun bir maraton. Bugün 4-2 kazandık ama şunu söylemem lazım; bu sezon için en sorunlu maçlardan biriydi. Gelecek futbolcular var, sakat futbolcular var. Abartısız 7-8 eksiğimiz vardı. Ona rağmen kazanmamız çok değerli oldu.

◊ Ozan Tufan hat-trick yaptı. Ona özel bir parantez açmak ister misiniz?

- Ozan çok eskiden tanıdığım, futboluna çok inandığım bir futbolcu. O da bana inandı. Bu projenin içinde yer alırken onun da kafasında tek bir şey vardı: Beraber bu başarı hikâyesini yazmak. Geldiği ilk günden beri beni hiç üzmedi. Bugün de gururlandırdı.

◊ Türkiye’den transfer etmeyi düşündüğünüz isimler var mı?

- Bu, zamanla olacak bir şey. Olmaz diyemem, olur da diyemem. Büyük takımlarımızla sürekli temastayım. Her zaman bana destek oluyorlar. Onların kadrolarında yer almayacak oyuncular her zaman bize sıcak bakıyor.

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LİGİN SON MAÇINDA BİZİ TÜRK BAYRAKLARIYLA ALKIŞLADILAR

◊ Son yıllarda medyadan yeşil sahalara doğru kaydığınızı söyleyebilir miyiz?

- Aslında kayış olmadı. Medya dünyasındaki mesaimi aynen sürdürüyorum. Futbol bana medya dünyasındaki ilk günlerimi anımsatıyor. Şu anda “Acun Firarda” çekiyor gibi düşün beni. Bu işin başındayım. Burada yavaş yavaş büyümek istiyorum. Bir şeye tam anlamıyla konsantre olmayı seviyorum. Yapımda var. Genelde sevdiğim şeyleri yaparım. Medyayı zaten seviyorum. Futbol da benim tutkum. Televizyon dünyasına futbolla girdim. Şimdi televizyon tarafını bitirdim, bir de takımım oldu. İkisini birden başardığım için çok mutluyum.

◊ Peki televizyon mu daha zor, futbol mu?

- Futbol daha zor. Çünkü televizyonda daha çok şey senin elinde. Futbolda o kadar olmuyor. Futbolda işi başkalarına emanet etmen gerekiyor. Televizyonda montajı yapan, olayı hazırlayan, kurgulayan biziz. Televizyondaki efektimiz yüzde 80 ise futboldaki efektimiz yüzde 60 diyelim.

◊ Şehre ayak basar basmaz bir açılışa katılmışsınız. Maç esnasında da taraftarlarla aranızda çok özel bir bağ olduğunu gördük. Bu ilişkiyi neye bağlıyorsunuz?

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- Birisi böyle olacak dese inanmazdım. Tahmin edemediğim, her gün şükrettiğim bir şey yaşıyorum burada. Çok büyük bir ilgi, sevgi var. İngiltere’nin çok masum bir bölgesindeyiz. İnsanlar bu güzel yeşilliklerin içerisinde güzel bir dünya kurmuşlar ve o masum dünyalarına beni de kabul ettiler. Ligin son maçında Türk bayraklarıyla bizi alkışladılar. Bunları düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Burada attığım turu hatırlıyorum, bütün stat bizi alkışlamıştı.

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Hull City’de forma giyen Ozan Tufan, Sheffield Wednesday maçına hat-trick yaparak damgasını vurdu. 25 dakikada 3 gol atan futbolcu, takımının maçı 4-2 kazanmasında büyük rol oynadı.

HAYATIM STAT ÖNLERİNDE YATMAKLA GEÇTİ

◊ Başkandan ziyade misafir ağırlayan ev sahibi gibisiniz...

- Klasik başkan kalıbına giremem. Çünkü ben oyunun içinde bir adamım. Futbola düşkün biriyim. Bu tabii ki şu demek değil; futboldan çok anlarım, her şeye müdahale ederim. Takıma müdahil olmamam gerektiğini bilecek durumdayım. Ben tribünden geliyorum. Hayatım stat önlerinde yatmakla geçti. Oradan geldiğim için taraftarın ruhunu çok iyi biliyorum. Bu maceraya 8 bin taraftarla başladık, bugün 21 bin taraftarla oynadık. Bizim için müthiş rakamlar.

◊ Sizi sokakta gören taraftarlar nasıl sesleniyor?

- Her gelen teşekkür ediyor. Tezahürat yapıp “Kurtarıcı” diye çağırıyorlar.

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KIZLARIMIN FUTBOLA İLGİSİ VAR

◊ Kızlarınızın futbola ilgisi nasıl?

- Kızlarımın futbola ilgisi var. Büyük kızım Banu artık neredeyse deplasmanlara da geliyor. Öbürlerinin okulu var, onlar skoru takip ediyor. Melisa da buraya en çok gelenlerden biri. Burada hem kuzenine hem maça geliyor.

Bana da uğurlu geliyor.

Hull City BAŞKAN VEKİLİ TAN KESLER: TÜRKİYE'DE HERKES BİZİ ÇOK SAHİPLENİYOR





◊ Yazın kamp dönemini nasıl geçirdiniz?

- Tan Kesler: Yoğun ve tempolu bir kamp geçirdik. Özellikle yüksek şiddetle çalıştık. Championship çok uzun olduğu için hocamız “Yoğun tempoda çalışalım, sezonu tamamen sakatlıksız, dinamik bitirelim” dedi. Türkiye’de kamp yapmamız çok kıymetliydi.

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◊ Hatayspor ile bir yardım maçı da yaptınız...

- Çok anlamlı bir maçtı bizim için. Başkanımız sağ olsun hepsine öncülük etti. Bir anlamda ülkemizi İngiltere’de temsil ederken bir yandan İngiltere’yi Türkiye’de temsil etmiş olduk.

◊ İngiltere ve Türkiye arasında bir köprü kurduğunuz söylenebilir mi?

- Bu konuda başkanımızın bir vizyonu vardı. Bunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bazı taraftarlar tribünde Türk bayrağı açıyor, yanına İngiliz bayrağı koyuyor. Türkiye’de herkes bizi çok sahipleniyor diye düşünüyorum. En çok takip edilen yabancı kulüp olduğumuzu tahmin ediyorum. Omuzlarımızdaki sorumluluğu hissediyoruz. Londra’dan buraya Türk taraftarlar geliyor. Güzel bir aile ortamı kurduk. Değişik kültürlerden değişik taraftar topluluğuna sahibiz.