Acun Ilıcalı ABD’de olsaydı

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Orkun Ün: O listede ünlü şarkıcı The Weeknd de var. Ve şu açıklamayı yapıyor Variety: “Pandemi onun farklı kollardaki üretimlerini engellemedi.” İşte işin özeti bu. Acun Ilıcalı da, listedeki diğer isimler de hak ettiler ilk 500 arasında olmayı. Bir de buradan şu sonuç çıkmıyor mu; dünyanın neresinden olursan ol üretirsen, çalışırsan, insanların hayatına dokunacak işler yaparsan hakkını alıyorsun, dikkat çekiyorsun ve alkışlanıyorsun.

- Onur Baştürk: Valla söylenecek söz yok. Acun bir başarı hikayesi, çok net. Ama “Survivor”, “MasterChef” döngüsünden çıkıp yeni bir şey yaratmasını bekliyorum artık ben.

- Ömür Gedik: Ben bizden isimlerin dünya listelerine girmesine bayılıyorum, çok gururlanıyorum. Acun bunu, hatta yaptığı işlerle çok daha fazlasını hak ediyor.

- Savaş Özbey: Türkiye’de değil, ABD’de olsa bu yeteneğiyle o sayılan isimlerin en başına yerleşirdi Acun.

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Savaş Özbey - Orkun Ün - Ömür Gedik - Onur Baştürk

KEŞKE TADINDA BIRAKSAYDI

Hülya Avşar olay yaratan “Gerekirse simit yenecek ve bu günleri atlatacağız” sözlerinin ardından eleştirilere yanıt verdi: “Sakinleştiyseniz sıra bende. O kadar konuşmamın içinden, ‘hep birlikte bugünleri aşacağız’ kısmı değil de ‘simit’e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. .” Konsey, Avşar’ın sözlerini yorumladı...

- Onur Baştürk: Hani simitli polemiğin üzerine bu açıklamayı yapmasa, daha iyiydi. “Kazanıyorum, tabii ki kazanacağım, simit de yerim ya da yemem, size ne” diyen bir tavır çok ergen olmuş. Çok bağlamdan kopuk. Çok uzay boşluğu. Hani tadında bıraksa, simitli polemiğin üstünü geçmiş bir gündem maddesi olarak örtse ve yeni bir şey söylese, daha iyiydi.

- Savaş Özbey: Hülya Avşar güzel kadın. Başarılı, ünlü, zengin kadın. Kabul ama artık bir yerlerde de durması gerekmiyor mu? Kadın-erkek ilişkilerinden ekonomiye ne fırsat bulursa gündem olmak istiyor. Biraz mesela Türkan Şoray’ın ağırlığını örnek alsa...

Hiç onun gibi zırt pırt çıkıyor mu medyaya/meydana? Eski sevgililerini, şunları bunları durduk yere döküyor mu ortaya Sultan?

Ama konuştuğu zaman da bir kıymetiharbiyesi oluyor bu sayede.

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- Orkun Ün: Önce sustu ve yazılıp çizilenleri okudu Hülya Avşar. Tepkilere şöyle bir baktı, sonra da cevabını verdi. Bence cevap vermemesi gerekiyordu. Hassas konular bunlar. Yanlış anlaşılmaya çok müsait konular. Ben Hülya Avşar’ın eleştirilecek kadar ağır bir cümle kurduğunu düşünmüyorum. Aslında demek istediğini anlıyorum. Ama işte söyleme şekli ve yeri çok önemli...

- Ömür Gedik: Hali vakti yerinde olanların bu tip konuşmaları her zaman tepki topluyor, bundan kaçış yok. Hülya iyi bir şey söylemeye çalışmış olsa da eleştiri oklarından kaçamadı. Gayet tahmin edilebilir bir gelişmeydi yaşadığı.

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Dayanışma güzel de ısırmak ne!

Deniz Seki, simit polemiği konusunda Hülya Avşar’a “ısırıklı” bir destek verdi: “Hülya Avşar’a laf söyleyenin ayağını, elini ısırırım. Isırığım da çok kuvvetlidir.” Seki’nin ısırık operasyonu gerçeğe dönüşür mü?





- Orkun Ün: Herhalde daha samimi bir destek gelmemiştir Hülya Avşar’a bu konuda. Ama sorunun cevabı bana göre net; ısırık operasyonu sözde kalır.

- Savaş Özbey: Sanatçı dayanışması güzel bir şey tabii ama ısırmak ne yahu? Eli geçtim, ayak ısırmak ne? Amacını aşan bir laf olmuş bence. Keşke çimdiklemekle, ne bileyim cırmalamakla falan yetinseymiş.

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- Ömür Gedik: İlahi Deniz! Gerçekten iyi arkadaşmış ve dişli kadınmış. Sağlam savundu Hülya’yı. “Harbi ısırırım, ısırığım da kuvvetlidir” dedi ya, şimdi herkes Deniz’in bugüne dek kimleri ısırdığını merak ediyor.

- Onur Baştürk: Ah be Deniz! Isırık filan nedir? Abartılı desteğin böylesi görülmemiştir herhalde. Hayır sanırsın Hülya Avşar çok zorda, çok fena durumda ve Deniz ısırarak onun tüm düşmanlarını geri püskürtmek istiyor. Alt tarafı bir laf etmiş Hülya Avşar, o kadar. Ne ısırması yahu?

Set çalışanları kimsenin kölesi değil

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Burak Özçivit, dizi çekimleri sırasında set çalışanlarına küfrettiği iddiasıyla hâkim karşısına çıktı. 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanan ünlü oyuncu, hâkime “Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyorum. Ayrıca kamuya yararlı bir işte gönüllü çalışmayı da kabul ederim” dedi. Ne diyorsunuz bu olaya?





- Savaş Özbey: Burak Özçivit’in sinirlerine hâkim olamayarak yaptığı yanlış. Ne kadar haklı olursa olsun. Ama karşı taraf da uzlaşmak için çok yüksek bir meblağ talep etmiş. Bu tür meseleler zenginleşme vesilesine dönüşmemeli. “Onlara o parayı vereceğime kamu yararına bir işte çalışır, cezamı öyle çekerim” demesini çok aklı başında buldum bu yüzden.

- Onur Baştürk: Set çalışanlarına gösterdiği tavır affedilemez Burak Özçivit’in. Set çalışanları kimsenin kölesi değil. Tıpkı Muharrem Sarıkaya’nın tokatladığı ses sorumlusu gazeteci gibi. Ünlüler ve yöneticiler ekiplerinde çalışan insanlara köle gibi davranmaktan vazgeçmeli! Ama mahkemede söylediği, “Gönüllü çalışırım” lafıyla da gönülleri fethetmiş Özçivit. İçten söylediğine inanmak istiyorum. Sırf tribüne oynamamıştır umarım.

- Ömür Gedik: Settekilere hakaret tabii ki kabul edilebilir bir şey değil. Ama Burak’ın kamuya yararlı bir işte gönüllü çalışmak istemesini sevdim. Giriş gelişme sıkıntılı olsa da sonuç faydalı olacak galiba.

- Orkun Ün: Burak Özçivit “kamu görevinde çalışırım” dediğine göre suçu işlediğini kabul ediyor. Bu saatten sonra kalkıp da demesin “Ben yapmadım, etmedim” diye. Demek ki set çalışanları ile aralarında sıkıntılı olaylar yaşanmış. Geçen günlerde Uraz Kaygılaroğlu’nun da benzer bir vukuatını duyduk. Ne oluyor yahu bu sanatçılarımıza? Neden zulmediyorsunuz set çalışanlarına?

Kalıpları yıkalım

Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya, katıldıkları filmin galasında, Daren’in annesi Bennu Gerede ile poz verince ilgi odağı oldu. Nasıl buldunuz bu “aile” pozunu?





- Ömür Gedik: Diğer aile pozlarından bir fark göremedim ben bu fotoğrafta. Mutlu bir aile fotoğrafı. Kalıpları yıkalım arkadaşlar. Yaş, taş, baş değil aşk, sevgi önemli bu dünyada.

- Onur Baştürk: Bilge Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Erkaya ve Bennu’yu o pozun çekildiği gece görmüştüm. İyi ki bu pozu verdiler ve tüm önyargıları yıktılar. Tek üzüldüğüm; hâlâ bu aile pozunun haberleri verilirken parantez içinde tüm aile bireylerinin yaşlarının yazılması! Geçelim bunları artık...

- Savaş Özbey: Genç erkek-olgun kadın mevzusuna daha ne kadar böyle şaşırıp, yadırgayıp, ilgi göstereceğiz bilmiyorum. İki reşit insan birbirini beğenip sevmişse, aile bunun arkasında duruyorsa artık kabul etsek iyi olur: Tuhaflık onlarda değil, bizde. Durum tam tersi olsa ya da Daren 8-10 yaş büyük olsa aynı şeyi yapacak mıydık?

- Orkun Ün: Ya ben yaşa takılmıyorum. “Kim nasıl mutluysa öyle yaşasın”cıyım ben. Ama gördüm ben Daren ile Bilge’yi yan yana. Onları görünce “Fazla pozitif olma her zaman Orkun” dedim kendi kendime. Bu çift gerçekten yakışmıyor birbirine, çünkü çift gibi durmuyorlar. Üzgünüm.

Şeker gibi bir baba

Tarkan kızı Liya ile oyun oynarken, yüzünde maskeyle çektiği fotoğrafları sosyal medyada şu notla paylaştı: “Tütüler, maskeler filan... Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın. Olsun, kızımın mutluluğu için maskarası da olurum icabında.” Tarkan’ın maskeli pozu ve ısrarla kızının yüzünü saklaması konusuna ne diyorsunuz?

- Savaş Özbey: Çok şirin buluyorum, bayılıyorum Tarkan’ın kızıyla yaptığı bu paylaşımlara. “Belindeki Kemer Olayım” şarkısındaki gibi “elindeki oje” oluyor, “yüzündeki maske” oluyor, “Gerekirse maskarası da olurum” diyor. Kızının yüzünü paylaşmaması çocuğunu sosyal medyadaki sapıklıklardan koruma içgüdüsü ve son derece yerinde bence. Sadece... Bütün bu paylaşımlarda anne nerede?

- Ömür Gedik: Keşke her baba Tarkan gibi olsa. Babanın ağırlığı olmalıdır diye diye çocuklarıyla eğlenmeyen, öpmeyen, okşamayan babaların yanında Tarkan şeker gibi bir baba. Kızının yüzünü göstermek istememesi konusuna gelince; bu tercihin kendi içinde mutlaka bir açıklaması vardır ve saygı duyulmalıdır diye düşünüyorum.

- Onur Baştürk: Baba Tarkan’ın kızı için yapmayacağı bir şey yok, onu anladık şimdiye kadar yapılan paylaşımlardan. Ama Tarkan’ın kızının arkadaşları yok mu, neden onlarla oynamıyor tütülü oyunları diye insan düşünmeden edemiyor. Kızının yüzünü gizlemesini de bugüne kadar “nazar” olarak yorumluyordum ama artık büyüdü kızı. Bence gizlemesi bir tık tuhaf kaçıyor. O zaman hiç paylaşma olsun bitsin...

- Orkun Ün: Kızının yüzünü saklamak kendi tercihi tamamen ama sosyal medya pozları beni benden alıyor Tarkan’ın. İşin enteresan yanı hiç mi sırıtmaz arkadaş?

Ne giyse, ne dese yakışıyor Tarkan’a. Bu net bir şekilde pandemi etkisi bence. Tarkan’ı hatırlayın pandemi öncesi 6 ayda bir fotoğraf paylaşırdı sosyal medyasından. Bakın şimdi ne hale geldi koca Tarkan. Ahh ahh Tarkan’a bile bunu yapan hayat bize ne yapmaz be Konsey...

Bülent Ersoy işi uzmanlara bırakmalı

Bülent Ersoy’un hayatı belgesel oluyor. Sizce nasıl bir iş olur?

- Orkun Ün: Anlaştılar sonunda. 2.5 milyon dolarlık teklifi az bulmuştu Ersoy, daha fazlasını almış belli. Ama ben bu belgesele Ersoy’un çok müdahale etmemesi taraftarıyım. Hakkıdır elbet, bazı detaylara dokunmalıdır ama fazlası ekibe zarar verir. Baksanıza geçen gün “Erkan Koçak Köstendil gençliğinizi oynasa nasıl olur?” sorusuna “O çok yaşlı” cevabını verdi Ersoy. Bıraksanız cast’a falan da karışacak yani.

- Savaş Özbey: 12 Eylül yasaklarından tutun, sahnede kurşunlanmasına kadar eğer iyi kotarılabilirse Türkiye’nin yakın tarihine birçok açıdan ışık tutabilecek bir iş çıkar ortaya. Ama Orkun’a katılıyorum, Bülent Ersoy’un divalığı bir yana koyup işi uzmanlarına bırakması lazım. Daha ortada fol yok, yumurta yok; şimdiden cast’a müdahale etmeye falan kalkıştı. O zaman Bülent Ersoy’un yazılıp çizilmesini istediği “resmi tarih”e dönüşür belgesel. Asıl kıymetli gerçekler silinir.

- Ömür Gedik: Ünlülerin hayatlarının belgesel olma furyası hızla devam ediyor. Bülent Ersoy’un hayatı da hayli ilginç bir belgesel olabilir. Ama yazacak ve çekecek ekibe olabildiğince açık olması ve onları özgür bırakması gerek. Aksi halde belgesel değil film izliyor oluruz.

- Onur Baştürk: Ben umutlu değilim bu belgeselden. Müthiş bir konu, müthiş bir dönem belgeseli ama objektif aktarılacağından şüpheliyim olan bitenin.

Haldun Demirhisar'ın üzerine nur yağdı

İşadamı Haldun Demirhisar, Serenay Sarıkaya’nın ardından Aleyna Tilki’yle görüntülendi. Magazin Konseyi sürpriz buluşmayı yorumladı.

◊ Onur Baştürk: Haldun Demirhisar’ı tanırım. Farklı çevrelerden çok sayıda arkadaşı vardır. Aleyna’yla da arkadaştır. Sevgili olduklarını sanmıyorum.

Son birkaç yıldır üzerine nur yağmış gibi. Tıpkı Serenay’da olduğu gibi durum “fifty fifty” bence.Var bence bir şeyler. Ateş olmayan yerden böyle büyük dumanlar asla çıkmaz.

◊ Ömür Gedik: Dumanı çıkaran biziz Orkun. Ateşli olan da biziz sanırım. Haldun Demirhisar her görüntülendiğiyle neden aşk yaşamak

zorunda?