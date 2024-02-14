'Açlıktan dükkanlardan yiyecek çalardık'... Liseden terk, sinemaya 31 yaşında başladı... Şöhret iyi ki bu kadar geç geldi!

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İşte bunlardan biri de son dönemin en gözde kadın oyuncularından Jessica Chastain. İşin doğrusu şöhret ona da öyle çok erkenden ve kolayca gelmedi.

Ki zaten adını dünyaya duyuran sinema sanatına da biraz geç başladı. Ama Chastain, bu durumdan hiç de şikayetçi değil. Hatta tam tersine böyle olduğu için gayet mutlu.

Reader's Digest'e konuşan Jessica Chastain, önceleri onca çabasına rağmen bir türlü umduğu şöhreti bulamamanın sinir bozucu olduğunu söyledi.

Yine de zaman geçtikçe bu durumun o kadar da kötü olmadığını, tam tersine işine daha fazla odaklanmasını sağladığını anlattı.

ŞÖHRET GEÇ GELDİ AMA SAĞLAM GELDİ

Şu anda 46 yaşında olan Jessica Chastain, beklediği şöhretin geç gelmesinin kendisi için çok büyük bir hediye olduğunu savundu.

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Chastain "İşten işe giderdim. Tek endişem canlandıracağım karakter ve oynadığım filmlerin hikayesiydi. Bu yüzden filmim gösterime girdiğinde sonucunun ne olacağı, insanların bana nasıl davranacağı gibi tuzaklara düşmek zorunda kalmadım. Bu aslında çok iyi bir deneyimdi" diye tamamladı sözlerini.

Çok genç yaşından bu yana tiyatro ve sinema sektörünün içinde Jessica Chastain. Ama gerçekten de şöhreti ilerleyen yaşlarında buldu. Aslına bakılırsa böyle olsa da hedefi tam da 12'den vurdu.

Chastain, 2021 yılında The Eyes of Tammy Faye adlı filmdeki rolüyle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazandı.

Chastain 2017 yılından bu yana Gian Luca Passi de Preposulo ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Guilietta adından bir kızı ile Augustus adında bir oğlu var. Eşiyle ve iki çocuğuyla gayet mutlu ve varlıklı bir hayat sürdürüyor.

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Fakat Chastain'in geçmişine bakarsak çocukluk hayatının hiç de öyle olmadığı görülür zaten. Ünlü yıldız verdiği röportajlarda da bunu hiç saklamıyor zaten. Bugün 50 milyon doların üzerinde kişisel serveti olan Chastain, çocukluğunu ise yarı aç yarı tok geçirdi.

Aslına bakılırsa Chastain'in filmlere bile konu olabilecek çocukluk ve gençlik anıları var. Bunları da işte o röportajda büyük bir açık yüreklilikle anlattı güzel oyuncu. Söylediğine göre lisede okurken bir ara okulu bıraktı, ailesinden kimse bunun farkına varmadı. Sonradan okula geri dönüp liseyi bitirdi.

Bu konuda "Kardeşim bazı güçlüklerle karşı karşıya kalmıştı. Herkes bu yüzden büyük bir gerilim içindeydi. Ailemin odak noktasında o vardı. Kimse bana lise mezuniyet törenime geleceğini söylemiyordu. Bu yüzden liseden mezun olmadığımı kimse fark etmedi" diye konuştu.

Bu arada hatırlatalım ki Jessica Chastain gençlik yıllarında "liseden terk" ama yetişkinliğinde okulu bitirdi. Hatta yüksek öğrenim bile gördü. Amerikan Dramatik Sanatlar Akademisi'ni bitirdi. Sonra da New York'taki Juilliard School'dan diploma aldı.

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AİLESİNDE 17 YAŞINA GELİP HAMİLE KALMAYAN TEK KİŞİ

Chastain anne ve babası çok erken yaşta evlenip ardı ardına çocuk sahibi oldu. Ama zaten kendileri de çocuk yaşta olduğu için bu hayata dayanamayıp boşandılar. Sonradan annesi bir kez daha evlendi.

Anlattığına göre Jessica Chastain, ailesinde 17 yaşına gelip de hamile kalmayan tek kişiydi. Çünkü büyükannesi de dahil ailesindeki tüm kadınlar o yaşta anne olmuştu. Ona göre doğum kontrolü pahalı olduğu ve ailesinin de bunu karşılayacak durumu olmadığı için böyle bir tür "kötü gelenek" ortaya çıktı.

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ANNESİ DÜKKANLARDAN YİYECEK ÇALARDI

Chastain, başka bir röportajında da beş çocuklu yoksul bir annenin kızı olarak çok zor dönemlerden geçtiğini anlattı. Söylediğine göre yiyecekleri yoktu.

Bu yüzden annesi kimi zaman dükkanlardan yiyecek çalardı. Ama Chastain "Dükkan sahipleri durumumuzu bildikleri için annemi korurlardı" diye anlattı o dönemi.

Aslında Jessica Chastain'in bugünlere gelmesinde ünlü oyuncu Robin Williams'ın da katkısı var. Ünlü Juilliard School'daki öğrenimini Williams'ın verdiği burs sayesinde tamamladı.

Bunca zorluktan geçen Jessica Chastain, bugün büyük bir servete sahip. Varlıklı kocasıyla birlikte çok rahat bir hayat sürüyor... Sinemaya 31 yaşında adım atan Chastain'in annelik öyküsü de biraz geç yaşta oldu. Ünlü yıldız 41 yaşındayken ilk bebeği dünyaya geldi. Ama çift her iki çocuk için de taşıyıcı anne yöntemini kullandı.

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KARİYERİNE TİYATRO SAHNESİNDE BAŞLADI

Tam adıyla Jessica Michelle Chastain olan oyuncu, 24 Mart 1977'de dünyaya geldi. Chastain küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duydu ve profesyonel sahneye ilk çıkışını 1998 yılında Shakespeare'in Juliet'i rolüyle yaptı.

Juilliard School'da oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, televizyon yapımcısı John Wells ile bir yetenek holding anlaşması imzaladı. Law & Order: Trial by Jury de dahil olmak üzere birçok televizyon dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ayrıca 2004 yılında Anton Çehov'un Vişne Bahçesi ve 2006 yılında Oscar Wilde'ın Salome trajedisinin tiyatro yapımlarında da çeşitli roller üstlendi.

Jolene ile 2008 yılında, 31 yaşındayken sinemaya adım attı. 2011 yılında aralarında Sığınak ve Hayat Ağacı'nın da bulunduğu yapımlarla büyük bir çıkış yakaladı. Dönem draması Duyguların Rengi'nde (2011) hevesli bir sosyeteyi ve gerilim filmi Zero Dark Thirty'de (2012) bir CIA analistini canlandırarak Akademi Ödülü adaylıkları aldı.

Jessica Chastain (en solda) kariyerine tiyatro sahnesinde başladı.

