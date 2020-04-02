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Haber GiriÅŸ: 02.04.2020 - 16:35,Son GÃ¼ncelleme:/

ABD'ye yerleÅŸen Meltem MiraloÄŸlu isimini deÄŸiÅŸtirdi

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ABD'ye yerleÅŸen Meltem MiraloÄŸlu isimini deÄŸiÅŸtirdi
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'Hayat Devam Ediyor' adlÄ± dizide â€˜Ã§ocuk gelinâ€™ karakteri ile adÄ±nÄ± duyuran, kendisinden 48 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k emekli Ã¶ÄŸretmen Patrick Grady ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikle uzun sÃ¼re gÃ¼ndem olan Meltem MiraloÄŸlu'ndan (33) yeni bir hamle geldi.

Kendisinden 48 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k ABD'li Patrick Grady ile evlenerek olay yaratan Meltem MiraloÄŸlu, geÃ§miÅŸine sÃ¼nger Ã§ekip ismini bile deÄŸiÅŸtirdi.

33 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, sosyal medya hesabÄ±ndaki adÄ±nÄ± 'Grady Miraloglu' yaptÄ±.

Hayali kariyerini ABD'de sÃ¼rdÃ¼rmek olan MiraloÄŸlu, bu nedenle 'Grady' ismini seÃ§ti.

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ABDye yerleÅŸen Meltem MiraloÄŸlu isimini deÄŸiÅŸtirdi

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