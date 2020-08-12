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DHA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 07:44,Son Güncelleme:

Aamir Khan’a börk şapka

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Aamir Khan’a börk şapka
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BOLLYWOOD sinemasının önemli isimlerinden Aamir Khan, yeni filmi için Türkiye’de.

Hindistan’da koronavirüs nedeniyle yarım kalan filminin çekimleri için Niğde’nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı ve çevresinde incelemelerde bulunan dünyaca ünlü yapımcı ve aktör, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir’le de bir araya geldi.

Soner Halisdemir, sanatçıya “Diriliş Ertuğrul” dizisinde de kullanılan bir börk şapka hediye etti. Halisdemir’le yaklaşık 15 dakika görüşen Khan, hediye edilen deri şapkayı takıp fotoğraf çektirdi.

Halisdemir, dünyaca ünlü Hintli yıldızı Niğde’de görmekten mutlu olduğunu belirterek, “Dünyaca ünlü bir film yapımcısı ve oyuncusu, filmini Niğde’de çekecek. Bu Niğde için çok önemli bir gelişme. Niğde’nin dünyaya tanıtılmasına çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Sıcakkanlı bir insan

Aamir Khan’a şapkayı elleriyle takan Soner Halisdemir, “Aamir Khan’ın bizde bıraktığı etki, çok sıcakkanlı bir insan olduğudur” diye konuştu.

Aamir Khan’a börk şapka

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