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8.kattan düşerek hayatını kaybetmişti... Rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı!

#Rapçi Berk Bayındır#BETA#Cenaze
8.kattan düşerek hayatını kaybetmişti... Rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı

BETA lakabı ile bilinen rapçi Berk Bayındır, Zincirlikuyu Cami’inde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Kağıthane’de kaldığı rezidanstan düşerek hayatını kaybeden rap sanatçısı Berk Bayındır için Zincirlikuyu Cami’inde cenaze töreni düzenlendi.

8.kattan düşerek hayatını kaybetmişti... Rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı

Törene, anne Belkıs Bayındır, baba Nezih Bayırdır, abisi Bahadır Bayındır, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

8.kattan düşerek hayatını kaybetmişti... Rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı

Berk Bayındır’ın cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine şapkası konuldu. Taziyeleri kabul eden anne Belkıs Bayındır, uzun süre oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafına sarılan anne, yakınları tarafından teselli edildi.

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8.kattan düşerek hayatını kaybetmişti... Rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı

Yoğun katılımın olduğu cenazede Berk Bayındır için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Törenin ardından omuzlara alınan tabut cenaze aracına kondu. Berk Bayındır’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi. 

8.kattan düşerek hayatını kaybetmişti... Rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı

NE OLMUŞTU?

Olay 25 Nisan saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre “Beta” lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.        

8.kattan düşerek hayatını kaybetmişti... Rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı


Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu’na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

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8.kattan düşerek hayatını kaybetmişti... Rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı

“8’inci kattan düşmüş”

Olayla ilgili konuşan mahalle esnaflarından Ali Öndin, “ Kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8’inci kattan düşmüş. Kendisini pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30-35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldiğimde üç dört kişi daha vardı. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim. Ama çoktan ölmüştü. Yanında zaten iki üç kişi vardı. Binanın güvenlik görevlileri de geldi. Yerde yatıyordu, hiç hareket yoktu. O bayan, arkadaşıymış zaten. Sağlıkçılar geldi sonrasında. Baktılar ama ölmüştü” dedi.

Büyük bir şok yaşayan rapçi Berk Bayındır’ın kız arkadaşı Simla Ener ise, “ Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum” diye konuştu.

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8.kattan düşerek hayatını kaybetmişti... Rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı

“Oğlumun gelecek kaygıları vardı”

Oğlunun ölüm haberini alınca olay yerine koşan acılı baba Nezih Bayındır ise, “Oğlum Berk Bayındır “ Beta” olarak tanınıyordu kendi piyasasında. 31 yaşında gencecik bir fidan bu şekilde. Yalnız yaşıyordu, kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti. Dün biz ailecek beraberdik. Yemek yedik. İyiydi" dedi.

8.kattan düşerek hayatını kaybetmişti... Rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı

Beta Berk Bayındır 31 yaşındaydı...

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#Rapçi Berk Bayındır#BETA#Cenaze

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