Beklediler ama deÄŸdi: Bu yÄ±l da bÃ¶yle geÃ§ti

BÜYÜK ÖDÜLÜ YANLIŞLIKLA ERKEN AÇIKLADI

Fransa’nın Cannes kentinde 6 Temmuz'da başlayan festivalin ödül töreni, Cannes Festival Sarayı'nda yapıldı. Geceye damgasını vuran olaya ise jüri başkanı Spike Lee imzasını attı. Lee, yanlışlıkla Altın Palmiye kazanan filmi erken açıkladı. O şaşırtan anların ardından da festivalde ödül kazananlar açıklandı.

HEM ÖDÜL ALDI HEM TARİHE GEÇTİ

Cannes Film Festivali'nin büyük ödülü Altın Palmiye, Fransız Julia Ducournau'nun yönettiği "Titane" filmine verildi. Ducournau, bu ödülü kazanan ikinci kadın yönetmen oldu.

En iyi yönetmen ödülünü ise "Annette" isimli filmiyle Fransız yönetmen Leos Carax aldı. Kısa film dalında jüri özel ödülü Brezilyalı yönetmen ve senarist Jasmin Tenucci'nin "Ceu de Agosto"ya verilirken, Altın Palmiye ödülüne Hong Konglu yönetmen Tang Yi'nin "Tian Xia Wu Ya" filmi layık görüldü. Altın Kamera ödülü de "Murina" filmiyle Hırvat asıllı yönetmen Antoneta Alamat Kusijanoviç'e verildi.

İtalyan yönetmen Marco Bellocchio, Onursal Altın Palmiye ödülünü aldı. En iyi erkek oyuncu "Nitram" filmindeki rolüyle Amerikalı aktör Caleb Landry Jones, en iyi kadın oyuncu ise "Verdens Verste Menneske" filmindeki performansıyla Norveçli aktris Renate Reinsve seçildi. Jüri Özel Ödülü'nü de İsrail asıllı yönetmen Nadav Lapid'in "Ha'berech" ile Taylandlı yönetmen Apichatpong Weerasethakul'un "Memoria" filmleri aldı.

Japon yönetmen Hamaguchi Ryusuke'nin yönettiği ve Takamasa Oe ile yazdığı "Drive My Car" en iyi senaryo ödülüne layık görüldü. Büyük Ödül, İran asıllı Asghar Farhadi'nin yönettiği "Ghahreman" ile Finlandiyalı Juho Kuosmanen'in yönettiği "Hytti N6" filmlerine verildi.

KAPANIŞ GECESİNDEN OBJEKTİFLERE RENKLİ GÖRÜNTÜLER YANSIDI

74'üncü Cannes Film Festivali'nin kapanışında ise OSS 117: From Africa With Love adlı film gösterildi. Gecenin kırmızı halısında filmin yıldızlarının yanı sıra dünyaca ünlü oyuncular da yer aldı. Bunlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de kariyerinin en önemli çıkışını yine bu festivalde yapan Fransız oyuncu Adele Exarchopoulos oldu.





BİRAZ ÇEKİNGENDİ

2013 yılında yönetmenliğini Abdellatif Kechiche'in yaptığı ve önemli rollerini Lea Seydoux ile paylaştığı Blue Is The Warmest Calor (Mavi En Sıcak Renktir) ile yapan Adele Exarchopoulos, kırmızı halıda çekingen duruşu ile dikkat çekti.

DENEYİMLİ YILDIZ

74'üncü Cannes Film Festivali'nin kapanış filmi olan OSS 117: From Africa With Love'ın galasına Sharon Stone, Rosemund Pike gibi ünlü yıldızlar da katıldı. Festivalin başından bu yana büyük ilgi çeken 63 yaşındaki Stone, beyaz gece elbisesi ve kısacık kesilmiş saçlarıyla yine çok dikkat çekti. İşte 74'üncü Cannes Film Festivali'nin kapanış gecesinden objektiflere yansıyanlar.



KIRMIZI HALIDA KIRMIZILI KADIN

74'üncü Cannes Film Festivali'nin kapanış gecesinin konuklarından biri de Rosemund Pike oldu. Ünlü oyuncu kırmızı halı için kırmızı bir elbise seçti. Genellikle tercih ettiği uçuşan eteklerinden yine vazgeçmedi.





İKİ RENKLİ GİYİNDİ

Kapanış gecesinin bir başka konuğu olan Maggie Gyllenhaal, tören için iki renkli bir elbise tercih etti.





BELLA KIRMIZI HALIYA DAMGA VURDU

Her yıl bir ünlü Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısına, herkesi geride bırakacak şekilde damgasını vurur. Bu yıl bu kili model Bella Hadid oldu. Son dönemde yeni aşkıyla da gündemde olan Hadid, bu sene Cannes için siyah- beyaz ağırlıklı bir gardrop hazırladı. Hadid'in Tre Piani adlı filmin gala gecesinde giydiği kıyafet, Cannes kırmızı halısının unutulmazlar hanesine yazıldı.



KUYRUKLU ELBİSE

Bella Hadid, Annette filminin galası için de yine ilginç tasarımlı bir elbise giydi.





SİYAH KUYRUK

Hadid'in o gece giydiği beyaz elbisenin; uzun siyah kuyruğu da modelin görünümünün en ilginç ayrıntısı oldu.

