Beklediler ama deÄŸdi: Bu yÄ±l da bÃ¶yle geÃ§ti

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BÃœYÃœK Ã–DÃœLÃœ YANLIÅžLIKLA ERKEN AÃ‡IKLADI

Fransaâ€™nÄ±n Cannes kentinde 6 Temmuz'da baÅŸlayan festivalin Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni, Cannes Festival SarayÄ±'nda yapÄ±ldÄ±. Geceye damgasÄ±nÄ± vuran olaya ise jÃ¼ri baÅŸkanÄ± Spike Lee imzasÄ±nÄ± attÄ±. Lee, yanlÄ±ÅŸlÄ±kla AltÄ±n Palmiye kazanan filmi erken aÃ§Ä±kladÄ±. O ÅŸaÅŸÄ±rtan anlarÄ±n ardÄ±ndan da festivalde Ã¶dÃ¼l kazananlar aÃ§Ä±klandÄ±.

HEM Ã–DÃœL ALDI HEM TARÄ°HE GEÃ‡TÄ°

Cannes Film Festivali'nin bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼lÃ¼ AltÄ±n Palmiye, FransÄ±z Julia Ducournau'nun yÃ¶nettiÄŸi "Titane" filmine verildi. Ducournau, bu Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanan ikinci kadÄ±n yÃ¶netmen oldu.

En iyi yÃ¶netmen Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ ise "Annette" isimli filmiyle FransÄ±z yÃ¶netmen Leos Carax aldÄ±. KÄ±sa film dalÄ±nda jÃ¼ri Ã¶zel Ã¶dÃ¼lÃ¼ BrezilyalÄ± yÃ¶netmen ve senarist Jasmin Tenucci'nin "Ceu de Agosto"ya verilirken, AltÄ±n Palmiye Ã¶dÃ¼lÃ¼ne Hong Konglu yÃ¶netmen Tang Yi'nin "Tian Xia Wu Ya" filmi layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â AltÄ±n Kamera Ã¶dÃ¼lÃ¼ de "Murina" filmiyle HÄ±rvat asÄ±llÄ± yÃ¶netmen Antoneta Alamat KusijanoviÃ§'e verildi.

Ä°talyan yÃ¶netmen Marco Bellocchio, Onursal AltÄ±n Palmiye Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ aldÄ±. En iyi erkek oyuncu "Nitram" filmindeki rolÃ¼yle AmerikalÄ± aktÃ¶r Caleb Landry Jones, en iyi kadÄ±n oyuncu ise "Verdens Verste Menneske" filmindeki performansÄ±yla NorveÃ§li aktris Renate Reinsve seÃ§ildi. JÃ¼ri Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ de Ä°srail asÄ±llÄ± yÃ¶netmen Nadav Lapid'in "Ha'berech" ile TaylandlÄ± yÃ¶netmen Apichatpong Weerasethakul'un "Memoria" filmleri aldÄ±.

Japon yÃ¶netmen Hamaguchi Ryusuke'nin yÃ¶nettiÄŸi ve Takamasa Oe ile yazdÄ±ÄŸÄ± "Drive My Car" en iyi senaryo Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼l, Ä°ran asÄ±llÄ± Asghar Farhadi'nin yÃ¶nettiÄŸi "Ghahreman" ile FinlandiyalÄ± Juho Kuosmanen'in yÃ¶nettiÄŸi "Hytti N6" filmlerine verildi.

KAPANIÅž GECESÄ°NDEN OBJEKTÄ°FLERE RENKLÄ° GÃ–RÃœNTÃœLER YANSIDI

74'Ã¼ncÃ¼ Cannes Film Festivali'nin kapanÄ±ÅŸÄ±nda ise OSS 117: From Africa With Love adlÄ± film gÃ¶sterildi. Gecenin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda filmin yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ oyuncular da yer aldÄ±. Bunlar arasÄ±nda en Ã§ok dikkat Ã§ekenlerden biri de kariyerinin en Ã¶nemli Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± yine bu festivalde yapan FransÄ±z oyuncu Adele Exarchopoulos oldu.





BÄ°RAZ Ã‡EKÄ°NGENDÄ°

2013 yÄ±lÄ±nda yÃ¶netmenliÄŸini Abdellatif Kechiche'in yaptÄ±ÄŸÄ± ve Ã¶nemli rollerini Lea Seydoux ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Blue Is The Warmest Calor (Mavi En SÄ±cak Renktir) ile yapan Adele Exarchopoulos, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da Ã§ekingen duruÅŸu ile dikkat Ã§ekti.

DENEYÄ°MLÄ° YILDIZ

74'Ã¼ncÃ¼ Cannes Film Festivali'nin kapanÄ±ÅŸ filmi olan OSS 117: From Africa With Love'Ä±n galasÄ±na Sharon Stone, Rosemund Pike gibi Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlar da katÄ±ldÄ±. Festivalin baÅŸÄ±ndan bu yana bÃ¼yÃ¼k ilgi Ã§eken 63 yaÅŸÄ±ndaki Stone, beyaz gece elbisesi ve kÄ±sacÄ±k kesilmiÅŸ saÃ§larÄ±yla yine Ã§ok dikkat Ã§ekti. Ä°ÅŸte 74'Ã¼ncÃ¼ Cannes Film Festivali'nin kapanÄ±ÅŸ gecesinden objektiflere yansÄ±yanlar.



KIRMIZI HALIDA KIRMIZILI KADIN

74'Ã¼ncÃ¼ Cannes Film Festivali'nin kapanÄ±ÅŸ gecesinin konuklarÄ±ndan biri de Rosemund Pike oldu. ÃœnlÃ¼ oyuncu kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± bir elbise seÃ§ti. Genellikle tercih ettiÄŸi uÃ§uÅŸan eteklerinden yine vazgeÃ§medi.Â





Ä°KÄ° RENKLÄ° GÄ°YÄ°NDÄ°

KapanÄ±ÅŸ gecesinin bir baÅŸka konuÄŸu olan Maggie Gyllenhaal, tÃ¶ren iÃ§in iki renkli bir elbise tercih etti.Â





BELLA KIRMIZI HALIYA DAMGA VURDU

Her yÄ±l bir Ã¼nlÃ¼ Cannes Film Festivali'nin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±na, herkesi geride bÄ±rakacak ÅŸekilde damgasÄ±nÄ± vurur. Bu yÄ±l bu kili model Bella Hadid oldu. Son dÃ¶nemde yeni aÅŸkÄ±yla da gÃ¼ndemde olan Hadid, bu sene Cannes iÃ§in siyah- beyaz aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir gardrop hazÄ±rladÄ±. Hadid'inÂ Tre Piani adlÄ± filmin gala gecesinde giydiÄŸi kÄ±yafet, Cannes kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nÄ±n unutulmazlar hanesine yazÄ±ldÄ±.Â



KUYRUKLU ELBÄ°SE

Bella Hadid, Annette filminin galasÄ± iÃ§in de yine ilginÃ§ tasarÄ±mlÄ± bir elbise giydi.





SÄ°YAH KUYRUK

Hadid'in o gece giydiÄŸi beyaz elbisenin; uzun siyah kuyruÄŸu da modelin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n en ilginÃ§ ayrÄ±ntÄ±sÄ± oldu.Â

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