7 yıllık aşkta mutlu son! Ege Kökenli ile Lior Ahituv evlendi

Oyuncu Ege Kökenli, 7 yıldır birlikte olduğu Lior Ahituv ile evlendi.
Dün akşam Swissotel The Bosphorus'ta nikah masasına oturan çifti aileleri ve dostları yalnız bırakmadı.
Hazırlıkları saatler öncesinde başlayan düğünde Ege Kökenli, nikah alanına anne ve babasının koluna girerek geldi.
Düğüne katılanlar arasında İrem Helvacıoğlu, Kerem Bürsin, Kerem Bürsin, Naz Çağla Irmak, Öykü Karayel ve eşi Can Bonomo vardı.
İrem Helvacıoğlu, düğünde derin göğüs dekolteli elbisesi ile dikkat çekti. Helvacıoğlu, fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.