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7 yıllık aşkta mutlu son! Ege Kökenli ile Lior Ahituv evlendi

#Ege Kökenli#Lior Ahituv#Nikah
7 yıllık aşkta mutlu son Ege Kökenli ile Lior Ahituv evlendi

Pandemi sebebiyle ertelenen düğün dün akşam yapıldı, geceye ünlü yağdı.

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Oyuncu Ege Kökenli, 7 yıldır birlikte olduğu Lior Ahituv ile evlendi.

7 yıllık aşkta mutlu son Ege Kökenli ile Lior Ahituv evlendi

 

Dün akşam Swissotel The Bosphorus'ta nikah masasına oturan çifti aileleri ve dostları yalnız bırakmadı.

7 yıllık aşkta mutlu son Ege Kökenli ile Lior Ahituv evlendi

Hazırlıkları saatler öncesinde başlayan düğünde Ege Kökenli, nikah alanına anne ve babasının koluna girerek geldi.

7 yıllık aşkta mutlu son Ege Kökenli ile Lior Ahituv evlendi

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Düğüne katılanlar arasında İrem Helvacıoğlu, Kerem Bürsin, Kerem Bürsin, Naz Çağla Irmak, Öykü Karayel ve eşi Can Bonomo vardı.

7 yıllık aşkta mutlu son Ege Kökenli ile Lior Ahituv evlendi

İrem Helvacıoğlu, düğünde derin göğüs dekolteli elbisesi ile dikkat çekti. Helvacıoğlu, fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

7 yıllık aşkta mutlu son Ege Kökenli ile Lior Ahituv evlendi

 

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#Ege Kökenli#Lior Ahituv#Nikah

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