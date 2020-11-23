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Haber Giriş: 23.11.2020 - 08:04 | Son Güncelleme:

6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan, Fatih Kızılgök boşandı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan, Fatih Kızılgök boşandı
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“Arka Sokaklar”, “Vatanım Sensin” ve “Masumlar Apartmanı” gibi pek çok dizide rol alan oyuncu Esra Ruşan ile film yönetmeni Fatih Kızılgök, 6 yıllık evliliklerini noktaladı.

Geçen ay Kızılgök tarafından açılan boşanma davası tek celsede sonuçlandı. 2 yaşında bir kızları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Protokole göre Fatih Kızılgök, çocuğu için aylık 2 bin lira iştirak nafakası ödeyecek.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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