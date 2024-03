55 yaşında mavi bir deniz kızı… ‘Doğum günü değil dünyaya gelişimin yıldönümü’

Haberin Devamı

Dün bu dünyadaki 54. yılını doldurup 55 yaşına basan Mariah Carey doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı bir dizi çarpıcı fotoğrafla kutladı.

YAŞ ONUN İÇİN SADECE BİR SAYIDAN İBARET

Hâlâ gençlik yıllarının güzelliğini ve enerjisini taşıyan yıldız şarkıcı “yaş sadece bir sayıdan ibarettir” sözünün de adeta canlı bir kanıtı oldu.

Doğum günlerini "bu dünyaya gelişimin yıldönümü" diyerek kutlayan Mariah Carey 55. yaşının ilk gününde parlak mavi elbisesiyle tam bir denizkızı gibi görünüyordu

Deniz kıyısında, kumların üzerine uzandığı pozlarında üzerinde parıltılı, uzun mavi bir elbise olan Mariah Carey adeta bir denizkızını andırıyordu.

MAVİ BİR DENİZKIZI

Elbisesiyle uyumlu mavi tonlarda göz makyajı yapan usta yorumcu yıllardır kendisiyle özdeşleşen gür kıvırcık saçlarını sıkı bir at kuyruğu yapıp toplamış, lüks bir yatla doğum günü turu atarken çekilmiş pozlarını da hayranlarıyla paylaştı.

Mariah Carey yıllar önce kendisini her zaman 12 yaşında gördüğünü söylemişti

Ünlü şarkıcı doğum günü pozlarını "327 vibes" başlığıyla paylaşırken binlerce hayranından kutlama mesajı aldı. 327 sayısı, genellikle olumlu yönde büyüme ve değişimi temsil eden bir “melek sayısı” olarak kabul ediliyor.

"EBEDİYEN 12 YAŞINDAYIM"

Pop divası gerçek yaşını açıklamayı reddetmesiyle tanınıyor ve bir keresinde kendinden bahsederken “ebediyen 12 yaşında” olduğunu iddia etmişti. Doğum günlerini “hayatta oluşumun yıldönümü” diyerek kutlayan yıldız isim yeni yaşına 7 yıl büyük bir aşk yaşadığı sevgilisi Bryan Tanaka’dan ayrılmış ve kalbi boş olarak girdi.

Bryan Tanaka 2006 yılından itibaren Carey ile dansçı olarak çalışmaya başlamıştı. İkilinin iş arkadaşlığı bir süre sonra aşka dönüştü ve 2016 yılında sevgili oldular. Uzun yıllardır süren bu birlikteliğin sona ermesinde Mariah Carey ve Bryan Tanaka arasındaki yaş farkının etkili olduğu düşünülüyor.

YENİ YAŞINA KALBİ BOŞ GİRDİ

40 yaşındaki Tanaka'nın ayrıldıkları zaman 54 yaşında olan Carey'den çocuk sahibi olmak istediği ancak eski kocası Nick Cannon’dan 12 yaşında, Moroccan ve Monroe adında ikizleri olan ünlü şarkıcının bunu reddetmesi yüzünden Tanaka'nın ilişkiyi bitirdiği ortaya çıkmıştı.

Botoks ya da dolgu gibi ufak tefek kozmetik müdahaleler hariç Mariah Carey gençlik yıllarının tazeliğini ve enerjisini koruyan yıldızlardan

21 yaşında çıkardığı kendi adını taşıyan ilk albümüyle listeleri altüst eden ve o günden beri zirvedeki yerini koruyan Mariah Carey, 1994’te yayınlanan yeni yıl şarkısı "All I Want for Christmas Is You" ile tüm zamanların satış rekorunu kırmıştı. Mariah Carey 7 yıllık aşkı Tanaka'dan aralarındaki yaş farkı ve sevgilisinin çocuk istemesi yüzünden ayrılmıştı

YOKSULLUK İÇİNDE GEÇEN ÇOCUKLUKTAN SAHNELERİN KRALİÇELİĞİNE...

Şarkı piyasaya çıkışının üzerinden 30 yıl geçmiş olsa da her yeni yıl döneminde listelerde bir numaraya tırmanmaya devam ediyor. Şimdilerde 400 milyon dolara yakın bir serveti olan Carey 1969’da New York’ta doğmuş ve anne babasının boşanmasının ardından annesiyle birlikte yoksulluk dolu uzun yıllar geçirdikten sonra müzik sahnelerine adım atarak adeta yeniden doğmuştu…

Mariah Carey dört yıl aradan sonra Las Vegas'ta büyük bir sahne şovuyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor

