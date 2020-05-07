51 yıllık aşk: Cüneyt Arkın - Betül Cüreklibatur

Arkın, eşi ile olan fotoğrafını “Ruhuna dokunan insan bul. Konuştuğunda gözleri gülen Ve seni olduğun gibi seven...” notuyla paylaştı. Usta oyuncu daha önce de “Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül’den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu” demişti. Cüneyt Arkın, Betül (Işıl) Cüreklibatur ile 1969 yılında evlendi. Çiftin Kaan ve Murat adlarında iki oğlu var.