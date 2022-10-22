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5 yıllık evlilik bitiyor... Ünlü oyuncudan boşanma açıklaması

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#Çetin Altay#Gamze Kaçmaz#Yasemin Allen
5 yıllık evlilik bitiyor... Ünlü oyuncudan boşanma açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 07:00

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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KIYMETLİ EŞİMİ ÜZMEK İSTEMEM

‘Oflu Hoca’ karakteriyle tanınan Çetin Altay, 5 yıllık eşi Gamze Kaçmaz’la boşanacakları haberlerini doğruladı.

Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu, sorular üzerine şöyle dedi:
“Maalesef doğru. Herkes çok şaşırdı, biz de çok şaşırdık. İyiydik aslında. Atlatacağız bunu da. İlk duruşmaya kızımın ateşi çıktığı için katılamadık. Kıymetli eşimi üzmek istemem. Umarım her şey düzelir.” (Deniz BOY)

DOĞRU İŞ, DOĞRU ZAMAN

Ünlü oyuncu Hande Erçel önceki gün Etiler’deki All Sports Cafe’de bir erkek arkadaşıyla sohbet ederken objektife yansıdı.

5 yıllık evlilik bitiyor... Ünlü oyuncudan boşanma açıklaması

Mekân çıkışı muhabirlerle sohbet eden Hande Erçel, “Ekranlara ne zaman döneceksiniz?” sorusuna “Doğru zamanda doğru iş olsun istediğim için bekliyorum. Senaryonun içime sinmesi gerekiyor yanıtını verdi. Erçel, yeğeni Mavi’nin sağlık durumuyla ilgili sorular karşısında da “Hassasiyetinize teşekkür ederim” demekle yetindi. (Behlül AYDIN)

17'NİN UĞURU

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Önceki gün Bebek’te görüntülenen Yasemin Allen, Tolga Güleç’le biten ilişkisi hakkında konuştu. Oyuncu, “Nasip kısmet. Bazen inceldiği yerden kopması daha iyi oluyor” dedi.

5 yıllık evlilik bitiyor... Ünlü oyuncudan boşanma açıklaması


Sol el parmaklarına Roma rakamıyla ‘17’ yazdıran Yasemin Allen, “17 benim uğurlu sayım. Benim için tüm güzellikler bu tarihte oluyor’’ diye konuştu. (Deniz BOY)

MAHSA'YA İTHAF ETTİ

sıla’dan İran’da başörtüsü yasasına uymadığı iddiasıyla öldürülen ve dünyada kadına yönelik şiddetin sembolü olan Mahsa Amini’ye destek geldi.

5 yıllık evlilik bitiyor... Ünlü oyuncudan boşanma açıklaması

Sözü ve müziği kendisine ait olan “Kalksın Uyuyanlar” şarkısının klibini Amini’ye ithaf etti. Bedran Güzel yönetmenliğinde çekilen klipte, Amini’nin ölümüyle simgeleşen saçlardan oluşan bayrağa da yer verildi.

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'PRESTİJl'İ AFİŞ

Çekimleri devam eden “Prestij Meselesi” filminden ilk afiş geldi.

5 yıllık evlilik bitiyor... Ünlü oyuncudan boşanma açıklaması

Özcan Deniz, Haluk Levent, Mahsun Kırmızıgül ve Hilmi Topaloğlu’nun şöhrete giden yola çıkış hikâyesini konu alan film 3 Şubat’ta vizyona girecek.

15 YIL SONRA TEK BAŞINA

Eda Özülkü önceki akşam Hilton Kozyatağı’ndaki Sahrazen’de 15 yılın ardından ilk solo performansını sergiledi. Şarkıcı, 90’ların sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvar sundu.

5 yıllık evlilik bitiyor... Ünlü oyuncudan boşanma açıklaması

Özülkü’yü izlemeye gelenler arasında eşi Metin Özülkü ve Sibel Alaş da vardı. Eda Özülkü, “Bu akşam bir kanadım kırık gibiyim. Yıllardır Metin olmadan sahne yapmadım. Uzun zaman sonra tekim ve çok heyecanlıyım” dedi. Metin Özülkü de eşini öperek tebrik etti.

 

 

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#Çetin Altay#Gamze Kaçmaz#Yasemin Allen

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