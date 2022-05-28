5 yıllık eşinden boşanmıştı... Ceren Moray ile Doğu Orcan'ın panik anları

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GAZETECİ PANİĞİ

Fransız Nicco Brun ile 5 yıllık evliliğini geçen ay noktalayan Ceren Moray, Play Tuşu ajansının kurucuları arasında yer alan, aynı zamanda DJ’lik de yapan Doğu Orcan’la yeni bir aşka yelken açtı.

İkili ilk kez önceki gece Cihangir’deki Emily’s adlı mekândan çıkarken görüntülendi. Taksi bekledikleri sırada objektifleri fark edince panikleyen sevgililer mekâna geri döndü.

CEREN’LE ALAKAM YOK

1 saat sonra içeriden tek başına çıkan Ceren Moray, yeni ilişkisiyle ilgili soruları “Çok yakın arkadaşım” diyerek geçiştirdi.

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Moray’dan 10 dakika kadar sonra mekândan ayrılan Doğu Orcan ise açıklamasıyla güldürdü: “Ben burada çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar soğan, sarımsak ve pırasa doğruyorum. Ceren’le alakam yok!”

Geçtiğimiz günlerde Demet Evgar’ın düğününe katılan Ceren Moray, boşanma nedeniyle “enteresan bir dönemden” geçtiğini söylemiş, “Atlatmaya çalışıyorum” demişti.