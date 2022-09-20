48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin 'Yıldızı Parlayanlar'ı

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7. KEZ VERİLİYOR



Türkiye’nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin, Hürriyet ve Pantene iş birliği ile bu yıl 48’incisi gerçekleşecek. En merak edilen kategorilerden “Yıldızı Parlayanlar”da ödüller 7’nci kez sahiplerini bulacak. Daha önce hep üç yeteneğe verilen bu ödüller, ilk kez dört isme birden sunulacak.



ÖDÜLÜ KAZANAN İLK ERKEK



Yıl boyunca başarıları ve kariyerlerinde yaşadıkları dönüşümle ön plana çıkan yetenekler arasında ilk kez bir erkek de yer alıyor. ‘Yıldızı Parlayanlar’ ödülleri bu sene Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Tarık Emir Tekin’e takdim edilecek.