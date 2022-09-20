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48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin 'Yıldızı Parlayanlar'ı

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#48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Yıldızı Parlayanlar#Hürriyet
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin Yıldızı Parlayanları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 07:54

Televizyon ve müzik dünyasının yıldızlarını ödülle taçlandıran Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin 48’incisi için start verildi. Merakla beklenen “Yıldızı Parlayanlar” kategorisinin kazananları da belli oldu!

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7. KEZ VERİLİYOR

Türkiye’nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin, Hürriyet ve Pantene iş birliği ile bu yıl 48’incisi gerçekleşecek. En merak edilen kategorilerden “Yıldızı Parlayanlar”da ödüller 7’nci kez sahiplerini bulacak. Daha önce hep üç yeteneğe verilen bu ödüller, ilk kez dört isme birden sunulacak.

ÖDÜLÜ KAZANAN İLK ERKEK

Yıl boyunca başarıları ve kariyerlerinde yaşadıkları dönüşümle ön plana çıkan yetenekler arasında ilk kez bir erkek de yer alıyor. ‘Yıldızı Parlayanlar’ ödülleri bu sene Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Tarık Emir Tekin’e takdim edilecek.

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48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin Yıldızı Parlayanları

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#48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Yıldızı Parlayanlar#Hürriyet

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