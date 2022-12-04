48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor

Haberin Devamı

ORTAK YAYINLA EKRANDA

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının nabzını tutan, Türkiye’nin en uzun soluklu ödül organizasyonu Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin 48’incisi bu gece düzenleniyor. Zorlu PSM’de gerçekleşecek görkemli tören, saat 19.00’da kırmızı halı seremonisiyle başlayacak. teve2 gece boyunca canlı yayın yapacak. Kanal D de 19.30’dan itibaren 1 saat boyunca töreni izleyicisiyle buluşturacak.

İŞTE SAHNENİN YILDIZLARI

Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın sunacağı 48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Türkiye’nin yıldız isimlerini aynı çatı altında buluşturacak. Gece ünlü sanatçıların şovlarıyla renklenecek. 31 yıl sonra yeniden bir araya gelen İzel Çelik Ercan ile rap dünyasının sevilen ismi Sefo şarkılarıyla coşturacak. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu da stand-up şovuyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak.

Haberin Devamı

Ercan Saatçi, İzel Çeliköz ve Çelik Erişçi, bir döneme damga vuran şarkılarını bu kez Pantene Altın Kelebek sahnesinde seslendirecek.

Sefo da gecede sahneye çıkacak.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu stand-up şovuyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak.