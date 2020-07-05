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Haber Giriş: 05.07.2020 - 08:07,Son Güncelleme:

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor

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46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor
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46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, yepyeni bir konseptle sahiplerini buluyor. 17 milyon oyla belirlenen kazananlar, bu akşam Kanal D ekranında açıklanacak. Saat 20.00’de başlayacak yayında muhteşem sürprizler sizleri bekliyor!

Hürriyet ve Pantene işbirliğiyle düzenlenen, yılın en prestijli ödül organizasyonu 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, pandemi nedeniyle farklı bir konseptle gerçekleşiyor. Bu yılın kazananlarına ödülleri evlerinde, ofislerinde elden teslim edildi. Sanatçıların teşekkür konuşmaları, bu akşam Kanal D’de ekrana gelecek. Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel’in üstlendiği, ünlü yıldızların sahne şovlarıyla renk kattığı tören, saat 20.00’de başlayacak.

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunumuyla ekrana gelecek.

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor
Başarılı besteci ve şarkıcı Cansu Kurtçu ile gitarist Bilal Karaman’ın akustik sahne performansı, geceye renk katacak.
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor

Müzik dünyasında 20’nci yılını kutlayan Hande Yener, “Bela” adlı şarkısıyla Pantene Altın Kelebek sahnesinde!
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor

Ebru Gündeş, Pantene Altın Kelebek için “Aşık” şarkısını dansçıları eşliğinde seslendirdi.
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor


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