45 yaşındayım, tüp bebekle anne olacağım

Ünlü müzisyen Aslı Zen aile arasında gerçekleşen bir törenle sevgilisi Mehmet Kaan Çelik'le nişanlanmıştı. Altı ay önce tanışan ve kısa sürede evlilik kararı alan ikili “Birlikte kurduğumuz hayalleri gerçekleştirmek için heyecanla ilk adımı attık” mesajıyla güzel haberi paylaşmıştı.

2. Sayfa programına konuk olan Zen aşk ve özel hayatındaki değişiklikleri anlattı. 45 yaşındaki şarkıcı yeniden anne olmak istediğini dile getirdi.

İşte Aslı Zen'in açıklamalarından satır başları...

“Altı aydır birlikteyiz... Evlenmek için altı ay kısa bir süre ama yaş 45 olunca fazla zamanın kalmıyor o yüzden biraz acele ettik!

Ben yıllardır tekrar anne olmak için çok uğraştım. Kaan da bana ilk böyle yaklaştı ‘bir çocuğumuz olsun mu’ diye… İlişkiye başladık buralara geldi.

Konser yoğunluğu yüzünden nikahı araya sıkıştıramadık. Önümüzdeki ay imzayı atacağız.

Kaan’la tesadüf eseri tanıştık. Oyucu Canan Hoşgör benim çok yakın arkadaşım, onların ortak arkadaşıydı yemekte tanıştık.

İlk başlarda çok iyi arkadaş olduk sonra ilişki başladı, nasıl başladığını biz de anlamadık. Çok sihirli bir ilişkimiz var.

TÜP BEBEK DÜŞÜNÜYORUZ

Ben bu zamana kadar her şeyin üstesinden geldim. Allah insanı evladıyla sınamasın, ya da ‘evlatlarıyla’ diyeyim tüp bebek yapmayı düşünüyoruz çünkü…

45 yaşındayım ama korkmuyorum, yaş dediğimiz şeyi de biz sınırlıyoruz aslında.

Dün gidip kan testi verdik. Önümüzdeki ay evlenip sonra çocuğu yaparız, tüp bebek olunca ikiz oluyor hayırlısı olsun.

İlk defa benim kadar güçlü biriyle karşılaştım. İlk defa kendi kendime hayal kurup, yönetmiyorum. Birlikte hayal kurmanın ne kadar güzel olduğunu gördüm. Her yeri gezmek istiyoruz ortak noktamız çok.

20 GÜN GÖREMEDİM

Yanlış bir botoks yüzünden 20 gün kadar gözlerim görmedi. Göz sinirlerime denk geldi. Kaşlarımı hareket ettiremiyorum, göz altlarım torba oldu gerdirdim.

Normal botoks yaptırmaya gittim, kaz ayakları alın bölgesi falan… Doktor ‘başka bir şeyler daha yapalım’ dedi. Gözaltı boşluğuma botoks sıktı. Orada da kas yok gözaltı ve kapakları şişti. 20 gün boyunca göremedim 2.5 ayda anca toparladım.

KIZIM AT SEVGİSİYLE İYİLEŞTİ

Kızım Mayra çok büyüdü. 11 yaşında ama boyu 1.70 cm ayakları 39 numara oldu. Kızımın büyüme aşaması benim için çok zordu. Hem tek başıma büyüttüm hem de disleksi durumumuz vardı, özel eğitimlerle büyüdü.

Kızım her şeyi bir atla halletti. At sevgisiyle halletti. Annesi ona bir at aldı lisanslı at binicisi oldu. O kadar büyük bir sevgi besliyor ki… Bir atla bütün dengeyi kurduk. Bu çocukların özel eğitim alması gerekiyor. Disleksi hastası olanlar her şeyi tersten görüyor. Bizim aynada gördüğümüz gibi… Her şeyi düze çevirmek zorundalar, bizim baktığımız gibi bakmıyorlar. Kendi bakış açıları var, onun için de özel eğitim görmeleri gerekiyor.