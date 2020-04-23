37 şarkıcıdan ortak 'evde kal' şarkısı: Hatıran yeter

Koronavirüs salgını nedeniyle, sosyal farkındalık adına bir grup şarkıcı harekete geçti. 37 isim kendi evlerinde telefon ile video çekti. Projede, Ahmet Selçuk İlkan'ın da aralarında yer aldığı 37 şarkıcı "Sağlıkla kal, evde kal Türkiye'm" şarkısını seslendirdi.