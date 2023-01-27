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3 bin 500 dolarlık su içti

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#Emirhan Çakal#Miami#Çakal
3 bin 500 dolarlık su içti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 07:26

‘Çakal’ sahne adıyla bilinen ünlü rap’çi Emirhan Çakal, Miami’de gittiği bir restoranda şişesi 3 bin 500 dolar olan sudan sipariş edince herkesin dikkatini çekti!

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“İmdat” isimli şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan genç rap’çi, albüm çalışması yapmak için yakın arkadaşı YouTube fenomeni Deha Tuzcu ile birlikte ABD’ye uçtu.

Los Angeles’a gitmeden önce Miami’ye uğrayan Çakal, burada methini duyduğu Türk restoranı Wet Miami’ye gitti. Kentin en lüks fine-dining restoranlarından biri olan Wet Miami’ye ben de gitmiştim. Lüks restoranın pahalı bir içki menüsünün yanı sıra özel bir su koleksiyonu da var.

3 bin 500 dolarlık su içti

Listeyi inceleyen Çakal ve arkadaşı Deha Tuzcu, en pahalı su markası olan Fillico’nun ‘Frost King’ serisinden bir şişe sipariş edince, önce personelin sonra da Wet Miami’yi işleten ortaklar Rahmi Raxoy Aksoy ve Oğuz Büyükbaş’ın dikkatini çekti.

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Masaya giderek Çakal’la tanışan Aksoy ve Büyükbaş, hem birlikte yemek yedi hem de gecenin anısına fotoğraf çektirdi.

3 bin 500 dolarlık su içti

Suyun özelliği

3 bin 500 dolarlık suyun özelliği neymiş diye soracak olursanız; onu da kısaca anlatayım... Bir Japon markası olan Fillico, Kobe’nin en iyi doğal kaynağı Nunobiki’nin suyunu şişeliyor.

3 bin 500 dolarlık su içti


Rokko Milli Parkı’nda içinde bulunan şelale, her türlü endüstriyel ya da tarımsal atıktan korunuyor. Dünyanın en kıymetli sularından biri olan bu kaynak suyunu Fillico, özelliğine yakışır bir şekilde sınırlı sayıda, el yapımı Swarovski taşlarla süslü şişelerde satışa sunuyor.

3 bin 500 dolarlık su içti

Dağda ‘iyi yaşam’ daveti

Polat Palandöken’in iyi yaşam stüdyosu ‘The Studio Polat Palandoken’ kapılarını açtı.

3 bin 500 dolarlık su içti

Mirat Polat-Ceylan Sel Sohtorik-Azer Polat- Pınar Hotiç-Ceren Ceylan Ertaç-Serra Tüker-Ceylan Sel Sohtorik-Pelin Çutakyan Erdil -Billur Saatçi

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Live to Bloom küratörlüğünde, iyi yaşam temasını Palandöken’e özgü bir bakış açısıyla tanımlayan “Welcome to The Studio Polat Palandöken” organizasyonu renkli görüntülere sahne oldu. İlk günü yeni dünya mutfağı MÄMÄCEY’in yöresel lezzetleri tadılırken, ikinci gün yoga eğitmeni Ayşe Demir’in yoga pratiği ile başladı.

3 bin 500 dolarlık su içti

Live to Bloom x Polat Palandöken Welcome toStudio Polat Palandöken etkinliği Ceylan Sel Sohtorik ev sahipliğinde düzenlenirken; Azer Polat, Mirat Polat, Hande Can, Billur Saatçi, Nilay Yalçınkaya, Zeynep Tuğçe Bayat, Pınar Hotiç gibi çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Üç gün süren etkinliğin ana sponsorlusunu cilt bakımı markası Origins yaparken, Wings co-sponsorluğunu üstlendi.

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3 bin 500 dolarlık su içti

Gamze Biran - Hande Tokmak Akgerman - Billur Saatçi

 

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#Emirhan Çakal#Miami#Çakal

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