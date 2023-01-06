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250 bin Euro bütçe ayırdı... Tuba Ünsal Berlin’de ikinci evini alıyor

Güncelleme Tarihi:

#Tuba Ünsal#Berlin#Yeni Ev
250 bin Euro bütçe ayırdı... Tuba Ünsal Berlin’de ikinci evini alıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 07:26

Tuba Ünsal, Berlin’de ikinci bir ev satın almak için kolları sıvadı. Ünlü oyuncunun ev için 250 bin Euro bütçe belirlediğini öğrendim...

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Başarılı oyuncu Tuba Ünsal, akıllı yatırımlar yapmasıyla da biliniyor. Son yıllarda tiyatroya ağırlık veren, birbiri ardında kaliteli oyunlar sahneye koyan Ünsal, şimdi Berlin’de ev almak için kolları sıvadı.

Aldığım bilgilere göre bu, Tuba Ünsal’ın Almanya’nın başkentindeki ikinci evi olacak.

250 bin Euro bütçe ayırdı... Tuba Ünsal Berlin’de ikinci evini alıyor


Berlin’in kültür-sanat çevresini çok seven Ünsal’ın yeni gelen oyunları ve müzikalleri izlemek için Almanya’ya gittiği biliniyor. Beş yıl önce burada bir ev alan oyuncunun aslında gönlünden geçenin, Berlin’de tiyatro kurmak olduğunu da öğrendim.

Çocuklarıyla gidip, uzun süreli kalmak için yeni bir eve yatırım yapmak isteyen Tuba Ünsal’ın bunun için 250 bin Euro ayırdığı da gelen bilgiler
arasında...

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İmza günü heyecanı

250 bin Euro bütçe ayırdı... Tuba Ünsal Berlin’de ikinci evini alıyor

Geçtiğimiz aylarda üçüncü kitabını çıkaran Kaan Sabancı, imza gününde okurlarıyla buluşacak. “Ben Bu Saçmalığı Bırakamam” ismini verdiği yeni kitabını okuyucuyla buluşturan Sabancı, yarın Penguen Suadiye’de imza günü düzenliyor. Genç yazarın, “Alegorik Şiirler” ve “Belki de Dönecektim” isimli iki şiir kitabı daha var.

İstanbul’da kutlama

250 bin Euro bütçe ayırdı... Tuba Ünsal Berlin’de ikinci evini alıyor

Cemiyetin ünlü ismi Enci Teker eşi Frank Roccogrande ile birlikte, kızları Elizabeth Cennet’in yeni yaşını kutlamak için İstanbul’a geldi. İki çocuğuyla birlikte Londra’da yaşan çift, Enci Hanım’ın ailesinin sahibi olduğu The Ritz-Carlton Otel’de eğlenceli bir doğum günü kutlaması yaptı. Enci Teker’in annesi Cennet Süzer başta olmak üzere tüm ailenin hazır bulunduğu kutlamaya cemiyetten çok sayıda ünlü isim de katıldı.

Kayakta buluştular

250 bin Euro bütçe ayırdı... Tuba Ünsal Berlin’de ikinci evini alıyor

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Derin Mermerci, yılbaşı tatili için ikiz kızları ve sevgilisi Murat Aslan’la birlikte İsviçre’ye kayağa gitmişti. İsviçre’nin elit kayak merkezi Gstaad’ta tatil yapan Mermerci’ye, New York’tan ablası Yosun Mermerci Reza ve ailesi de katılmıştı. Abla-kardeş, ailece geçen güzel tatilin ardından geçtiğimiz günlerde evlerine döndü. Yosun Mermerci Reza, New York’un yolunu tutarken, Derin Mermerci İstanbul’a işlerinin başına döndü.

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#Tuba Ünsal#Berlin#Yeni Ev

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