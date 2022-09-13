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'20 yıl sonra ilk kez halk otobüsüne bindim' demişti... Kartına kavuştu

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#Toplu Taşıma Kullanan Ünlüler#Esra Sönmezer#İstanbul Kart
20 yıl sonra ilk kez halk otobüsüne bindim demişti... Kartına kavuştu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 14:17

2002 Türkiye güzeli oyuncu toplu taşımadan vazgeçmiyor...

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Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer önceki gün Levent’te görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda 20 yıl sonra ilk kez halk otobüsüne bindiğini söyleyerek sosyal medyada videolar paylaşan Sönmezer, “Kendime otobüs kartı alacağım” demişti. Oyuncu, sorular üzerine çantasından çıkardığı İstanbulkart’ı göstererek “İhtiyaç duydukça otobüse biniyorum” dedi.

Sönmezer, halk otobüsüne binip çektiği fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaşmıştı... 

20 yıl sonra ilk kez halk otobüsüne bindim demişti... Kartına kavuştu

TOPLU TAŞIMADA ÜNLÜ VAR!

Magazin dünyasının ünlü isimleri de trafiğe takılmamak için zaman zaman toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen o isimlerden bazıları...

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20 yıl sonra ilk kez halk otobüsüne bindim demişti... Kartına kavuştu

'NOSTALJİ OLDU'

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Merve Boluğur annesi ile birlikte otobüse bindi. Hacıosman'a giden oyuncu deneyimini takipçileri ile paylaştı.

"Otobüsteyim. Biraz kalabalık bugün. Beni tanıyanlar da çıktı. Tanımasalar daha güzel olacaktı aslında. Annem de yanımda. Keyif yapıyoruz. Teyzeler iniyorlar. 30 M'deyiz bugün. En son ortaokulda binmiştim. Şuan bana nostalji oldu. 'Merve Boluğur otobüse bindi, parası mı bitti?' haberlerini çok merak ediyorum. Otobüste pampalarımda kopuyoruz. Hacıosman'a geldik."

20 yıl sonra ilk kez halk otobüsüne bindim demişti... Kartına kavuştu

 

 

'KEYİFLE KULLANIYORUM' 

İş insanı Aslı Şen,toplu taşıma aracı metroda çekilen yeni bir videosunu Instagram hesabına yükledi.“Evimin konumu itibarıyla en çok kullandığım toplu taşıma aracı metro” açıklaması yapan Şen, o videonun altına şu notu düştü: “Metroya binmem olay olmuş. Valla şahsen çok keyifle kullanıyorum.”

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20 yıl sonra ilk kez halk otobüsüne bindim demişti... Kartına kavuştu

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TOPLU TAŞIMA KULLANIYORUM

'İstanbulkart kullanıyorum. Otobüse ve metroya da biniyorum' diyen Kaya Çilingiroğlu toplu taşımada çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

20 yıl sonra ilk kez halk otobüsüne bindim demişti... Kartına kavuştu


'BEN HALKTAN BİRİYİM'

Taksim metrosunda görüntülenen Selda Bağcan Taksim “Niye binmeyeyim? Ben halktan biriyim, halk kadınıyım” dedi.

20 yıl sonra ilk kez halk otobüsüne bindim demişti... Kartına kavuştu


ZAMANDAN KAZANDIK!

Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu, Ümraniye’de bir halk otobüsünde görüntülendi.

20 yıl sonra ilk kez halk otobüsüne bindim demişti... Kartına kavuştu

Daha önce de metrobüste objektife takılan ve trafik sıkıntısı yaşamamak için sık sık toplu taşımayı kullandığını söyleyen Ataizi, diğer yolcuların meraklı bakışlarına aldırmadı.

'METRO VE OTOBÜS KULLANIYORUM'

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Elinde İstanbul Kart’ıyla objektife takılan Müjde Ar, “Toplu taşımayı çok sık kullanıyorum, metro ve otobüslere bununla biniyorum” dedi.

20 yıl sonra ilk kez halk otobüsüne bindim demişti... Kartına kavuştu

BURADA DA MI BULDUNUZ!

Ahu Yağtu, metro istasyonu içindeki bankamatiğin önünde işlem sırası beklerken objektife yansıdı.

20 yıl sonra ilk kez halk otobüsüne bindim demişti... Kartına kavuştu

Habercileri görünce gülerek “Burada da mı buldunuz beni” diyen Yağtu, zaman zaman toplu taşıma kullandığını belirtti: “Toplu taşıma kullanmak zaman kazandırıyor.”

'HAYATI KOLAYLAŞTIRDIM'

Toplu taşıma kullanan ünlüler kervanına Ebru Yaşar da katıldı.

20 yıl sonra ilk kez halk otobüsüne bindim demişti... Kartına kavuştu

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Zamandan tasarruf etmek isteyen Yaşar, soluğu metro istasyonunda aldı.Ebru Yaşar fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim... Her şeye yetiştim trafik stresi yaşamadım... Yaşasın metro! Toplu taşıma kullanalım.. Trafik engeli olmadan, ucuz en kıymetlisi de zamandan tasarruf"

'KOKU YORDU'

Manken Didem Soydan, trafiğe takılmamak için toplu taşıma kullandı.

20 yıl sonra ilk kez halk otobüsüne bindim demişti... Kartına kavuştu

Metroya binen Soydan, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı...

"Tabii ki de metro hayat kurtardı. 10 dakikada geldim, trafiğe girmedim. Metro çok güzeldi ama keşke deodorant kullanımı zorunlu hale gelse memlekette. Çünkü koku bayağı bir yordu!"

TRAFİKTEN SIKILDI

İstanbul trafiğinden sıkılan Yavuz Seçkin, çareyi toplu taşıma kullanmakta buldu.

20 yıl sonra ilk kez halk otobüsüne bindim demişti... Kartına kavuştu

Seçkin Marmaray metrosunda çekilen fotoğrafı 'Ara transfer Üsküdar-Zeytinburnu' notuyla Instagram'da paylaştı.

 NEW YORK METROSUNDAKİ KALİTELİ ANILARIM

Bir dönem Amerika'da tatil yapan Duru, metroda çekildiği bir fotoğrafını 'New York metrosundaki kaliteli anılarım' notuyla paylaştı.

20 yıl sonra ilk kez halk otobüsüne bindim demişti... Kartına kavuştu


ZAMANDA YOLCULUK

“Bizimkiler” dizisinde 13 yıl boyuncaAli karakterine hayat veren oyuncu Atılay Uluışık toplu taşıma kartını Instagram hesabında paylaştı.

20 yıl sonra ilk kez halk otobüsüne bindim demişti... Kartına kavuştu

Uluışık altına: 'Zamanda yolculuk. 30 sene öncesi... Covid yok, pandemi yok, toplu taşıma var. Hadi bakalım, yok mu arttıran?' mesajını yazdı.

 

 

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#Toplu Taşıma Kullanan Ünlüler#Esra Sönmezer#İstanbul Kart

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