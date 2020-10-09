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Haber Giriş: 09.10.2020 - 10:48 | Son Güncelleme:

17 bin liralık dava

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
17 bin liralık dava
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“DÜĞÜN Dernek” filminde tanınan “Entarisi Dım Dım Yar” adlı türküyü izinsiz kullandıkları iddiasıyla Osman Şan’ın 8 varisi, Sony Music Entertainment Türkiye şirketine dava açtı.

Eserin değiştirilerek “Sebahat Akkiraz&Dostları47” adlı albümde izinsiz kullanıldığını öne süren varisler, 17 bin liralık tazminat davası açtı. Verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Eser, Sebahat Akkiraz tarafından izinsiz şekilde yorumlanmış ve değiştirilerek icra edilmiştir. 17 bin liralık tazminatın tahsilini istiyoruz.”

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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