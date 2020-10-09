17 bin liralık dava

Eserin değiştirilerek “Sebahat Akkiraz&Dostları47” adlı albümde izinsiz kullanıldığını öne süren varisler, 17 bin liralık tazminat davası açtı. Verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Eser, Sebahat Akkiraz tarafından izinsiz şekilde yorumlanmış ve değiştirilerek icra edilmiştir. 17 bin liralık tazminatın tahsilini istiyoruz.”