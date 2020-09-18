15 yılın sırrı...

Zafer Ergin: Keyif ve güven veriyor

15 yıl, dile kolay... Bu bir rekor. Bunun sosyolojik araştırması yapılmalı. Acaba neden bu diziyi bıkmadan, reytingleri zirveye taşıyan sayıda seyirci grubu izliyor...

Hatta yalnızca yeni bölümleri değil, eski bölümleri bile bıkmadan, sıkılmadan aynı merakla izliyorlar. Bunun nedeni araştırılmalı. 15 yıldır böyle efsane bir projenin içerisinde olmak tabii ki hem keyif hem de güven veriyor insana. “Yanlış iş yapmıyoruz. Doğru iş yapıyoruz” dedirtiyor. Nice 15 sezonlara...



Özgür Ozan:Bu başarı herkese nasip olmaz

15 sezon herkese nasip olmayacak bir televizyon başarısıdır. Bu başarının tanığı ve ortağı olmak beni çok heyecanlandırıyor. “Arka Sokaklar” efsanesinden bahsedilirken benim de dudaklarıma küçük bir gülümseme bırakıyor elbette. Seyircimize sonsuz teşekkürler.

İlker İnanoğlu: Biz aile olduk

Her sezonda ilk günkü gibi heyecan duyuyorum. Böyle başarılı bir işin içinde olmak çok gurur verici. Zaten biz artık bir aile gibi olduk. Birbirimizi ailemizden bile fazla görüyoruz. Yeni sezonda neler olacağını sizler gibi biz de merak ediyoruz. Ama heyecan dolu olacağına emin olabilirsiniz.







Oya Okar: Günceli yakalıyoruz

“Arka Sokaklar” her zaman güncel olanı yakalıyor ve ona ayna tutmaya çalışıyor. Bu sezonda da kadın cinayetleri, korona ve bu hastalıkla mücadele etmek için çok zor şartlarda çalışan sağlık çalışanları gündemimizde olacak. Ayrıca Selin ile Mesut’un yaklaşmakta olan bir nikah tarihi var. Bu sezon mürüvvetlerini görebilecek miyiz? Ben de merakla bekliyorum.

Alp Korkmaz: Yine bol aksiyon olacak

15’inci sezonda da tabii ki yine bol aksiyon var. Yine güncel olaylarla, örnek ve öğretici hikayelerle seyirci karşısında olacağız. 15 senedir ekibin büyük bir kısmı bir arada çalışıyoruz. Dile kolay 15 sene. Özel hayatımda da, iş hayatımda da tatlı acı birçok olay yaşadım. Hayatımın en önemli zamanları burada geçti, geçiyor diyebiliriz. Böyle bir efsanenin içerisinde olmaktan dolayı gurur duyuyorum.

Ozan Çobanoğlu:Bu kadro efsane

Bir dizinin bu kadar büyük bir başarıyla devam etmesi muhteşem bir şey. Kolay kolay ulaşılamayacak bir rekor. Aksiyonu bol bir sezon izleyicileri bekliyor. Bu efsane kadronun, bu müthiş ekibin içinde ismimin anılıyor olması gurur verici.







Merve Oflaz: Sezona bomba gibi giriyoruz

Yeni sezonda da her sezonumuzda olduğu gibi izleyicimizi sürprizler bekliyor. Hazır olsunlar, bu sene bomba gibi giriyoruz sezona. Efsane kadro, efsane dizi içinde yer almak benim için anlatılamayacak kadar gurur verici bir durum. Bu ekiple beraber olduğum için her gün şükrediyorum.

Yiğitcan Ergin:Hikayeler içinizi ısıtacak

Yeni sezonda bizi bol aksiyonla beraber seyircimizin içini yeniden ısıtacak çok güzel hikayeler bekliyor. 15 senelik bir işte, böyle bir ekibin içinde yeniyi ve iyiyi arama çabasının bir parçası olmak ayrı bir tecrübe ve mutluluk benim için. Yeni sezonun hepimiz için hayırlı olması dileğiyle.

Ela Yörüklü: Yaşayan bir efsanenin içindeyiz

Yeni sezonda yine yeniden aksiyon dolu hikayelerle seyirci karşısına çıkıyoruz. Yaşayan bir efsanenin içindeyiz. 15’inci yılında dahi nabzın böyle yüksek olması bizi de çok heyecanlandırıyor. Kaldığımız yerden devam!