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Arzu Yanardağ ve eski eşi Ali Serter 15 yıl sonra mahkemelik oldu!

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#Arzu Yanardağ#Ali Serter#Alara Serter
Arzu Yanardağ ve eski eşi Ali Serter 15 yıl sonra mahkemelik oldu
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 08:44

Arzu Yanardağ 15 yıl önce boşandığı Ali Serter’e 17 yaşındaki kızları Alara ile ilgilenmediği ve yıllardır maddi manevi destekte bulunmadığı iddiasıyla 35 bin TL’lik nafaka davası açtı.

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Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ eski eşi Ali Serter’le mahkemelik oldu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre Arzu Yanardağ ile reklamcı Ali Serter 2006 yılında evlendi.

Çiftin bu evliliğinden bugün 17 yaşında olan ‘Alara’ isimli bir kız çocukları dünyaya geldi. Çift 2008 yılında boşandı. Mahkeme çocuğunun velayetini anneye verdi.

İddiaya göre Ali Serter, boşanma kararının ardından küçük kızıyla ilgilenmemeye başladı. Arzu Yanardağ kızının eğitim, kendisini tanıması ve yetiştirmesi konusunda en uygun şartları sağlamaya çalıştı.

Arzu Yanardağ ve eski eşi Ali Serter 15 yıl sonra mahkemelik oldu

ÇOCUĞUYLA İLGİLENMİYOR

Çocuğun her türlü giderlerinin tamamen müvekkili tarafından karşılandığını dava dilekçesinde anlatan Arzu Yanardağ’ın avukatı Murat Koç şu ifadeleri kullandı:

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“Ali Serter, hiçbir şekilde müvekkile maddi olarak yardımcı olmamıştır ve olmamaya devam etmektedir. Hiçbir şekilde çocuğuyla ilgilenmeyen Ali Serter, çocuğun ihtiyaçları konusunda da hassasiyet göstermemiştir. Çocuk yıllardır babasından maddi ve manevi destek görmemiştir.

Arzu Yanardağ ve eski eşi Ali Serter 15 yıl sonra mahkemelik oldu

Babalık müessesesi sadece kağıt üzerinde olan bir şey değildir. Maddi ve manevi destekten yoksun olan çocuğun psikolojisi bu durumdan olumsuz yönde etkilenmektedir. 12. sınıf öğrencisi olan çocuğun ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır. Müvekkilin tek başına çocuğun ihtiyaçlarını karşılaması imkansız bir hal almıştır. Bu nedenle aylık 35 bin lira nafakanın Ali Serter’den tahsilini istiyoruz.”

 

 

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#Arzu Yanardağ#Ali Serter#Alara Serter

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