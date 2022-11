11.00'de geldi, 01.30'da çıktı! Aynı mekânda 14 saat...

Haberin Devamı

Ata Demirer önceki gün iki kız arkadaşıyla Cihangir Jash’taydı. Ünlü komedyen mekânda 14 saat kaldı.

11.00’DE GELDİ, 01.30’DA ÇIKTI

Ata Demirer önceki gün iki kız arkadaşıyla Cihangir’deki Jash’ta buluştu. Mekâna sabah 11.00’de gelen ünlü komedyen, dışarıdan görünmeyecek bir yere masa kurdurdu. Demirer, Jash’tan gece saat 01.30’da tek başına ayrıldı.

GECE GECE DÜŞMEYİN

Ata Demirer, çıkışta fotoğraflarını çeken muhabirleri uyardı: “Görüntü alacağız diye gece gece düşmeyin!” Sorular üzerine “Filmimiz ‘Bursa Bülbülü’ bitti, bekliyoruz” diyen Demirer, “Sokakta konuşmayı sevmiyorum” diyerek evine gitti. (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Gecelikle Cihangir’de

Camdaki Kız dizisinin Selen ile Levent’i Selma Ergeç ve Tuğrul Tülek, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Setten çıktıklarını söyleyen iki oyuncu, üzerlerindeki bornoz ve gecelikle dikkat çekti.

Ergeç, “Cihangir’de normalde böyle dolaşmıyoruz. Bunlar bizim set kıyafetlerimiz” diyerek kahkaha attı. Setin devam ettiğini söyleyen ikili, “Her şey çok iyi gidiyor. Yeni karakterler gelecek aramıza, hikâyeyi başka yere götürecekler” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

Tuğrul Tülek setten ayağında terlik, üzerinde pijamayla ayrıldı.

“Kaya’dan Hülya’ya motor hediyesi” yazın

Hülya Avşar, geçtiğimiz akşam Tarabya Kıyı Balık’tan eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile birlikte çıkarken görüntülendi. “Bugün Helin’in doğum günü. Onu kutluyoruz ailece” diyen sanatçı, 20 Kasım’da yeni şarkısını çıkaracağını açıkladı: “Klibini ben çekeceğim şarkımın. Klibin senaryosunu da ben yazdım.”

Haberin Devamı

Son dönemde tartışma konusu olan Nükhet Duru’nun tayt açıklaması Hülya Avşar’a da soruldu. Sanatçı, “Ben hiç öyle şeylere yorum yapmayayım. Herkesin bir düşüncesi var, ne diyeyim” dedi.

Kaya Çilingiroğlu basın mensuplarına poz verirken yanlarındaki motosikleti gösterdi: “Motorun önünde çekin. ‘Kaya’dan Hülya’ya motor hediyesi’ diye yazarsınız. Bin bakayım Hülya!” (Sayit DURMAZ)

Arkadaşımın hediyesi

Berrak Tüzünataç, 38’inci yaşını önceki akşam Arnavutköy’deki bir balıkçıda kutladı. Göğsüne iliştirdiği gülle dikkat çeken oyuncu, “Bu benim arkadaşımın hediyesi. Çok güzel değil mi?” diyerek kahkaha attı.

Haberin Devamı

Tüzünataç, “Hayatımda her zaman yenilikler oluyor ve olmaya da devam edecek. Her yaşım için bu geçerli. Bütün arkadaşlarımla da beraberim şu an. Son 3 yıldır ilk kez kutluyorum doğum günümü. Pandemiden dolayı bütün yasaklar denk geldi çünkü” dedi. (Sayit DURMAZ)

Yakışmadı

ABD’li oyuncu Alix Kermes ile Cihangir’de görüntülenen Tolga Yüce, muhabirlere küfür ve hakaretler yağdırdı.

Tolga Yüce, “The Hope” filminde birlikte rol aldığı Alix Kermes ile önceki gece Cihangir Pürtelaş adlı mekândaydı. Çıkışta Kermes ile görüntülenen Yüce, muhabirlere küfür etti, hakaretler yağdırdı. Tolga Yüce “Burada benden dayak yemeyin” diyerek tehditler savururken, Alix Kermes onu engellemeye çalıştı. “Tolga yapma” diyen, ancak Yüce’yi sakinleştiremeyen Kermes, durumdan rahatsız olup yakındaki taksi durağının kulübesine girdi. (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

Yıllık bakım

Erol Evgin önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Hastane çıkışı objektife yansıyan sanatçı, “Kötü bir durum yok, rutin kontrole geldim. Yıllık bakımları yaptırdım” dedi.

Konserlerinin devam ettiğini söyleyen Evgin, “Sevdiklerim 2 albümü için çalışıyorum, bitti gibi. Yakın zamanda müzikseverle buluşacak” diye konuştu. (Deniz BOY)