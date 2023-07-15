Otlusu, peynirlisi, kıymalısı, patateslisi...

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1- ORGANİK MALZEMELERLE... (Feriköy Organik Pazarı, İstanbul)

Cumartesi günleri kurulan pazarda gözleme molası bir klasik. Piştikten sonra üzerine sızma zeytinyağı sürülüyor. Ebru Erke’nin favorilerinden. Ayfer Yavi “Organik tam buğday unuyla yaptıkları gözlemelerle kahvaltı tavsiyemdir. Otlu, patatesli, peynirli, patlıcanlı, kıymalı… Hepsi de leziz” diyor. Fiyatları 50-70 lira arasında.

2- YOĞURTLU VE SALÇALI SOSLU (Kubbealtı, Bolu)

Merkezde. Parçalanmış gözleme, üzerinde sarımsaklı yoğurt, salçalı sos ve pul biberle, mantı benzeri bir sunumla geliyor. Sahrap Soysal “Çalışanlar hep kadın ve sıfır atık felsefesiyle yaklaşıyorlar. Patlıcanlı ve kıymalı gözlemeleri efsanevi” diyor. İlkay Gök’ün de favorilerinden. Fiyatı 100 lira. (0374) 217 48 60

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3- ŞİLE'NİN EN İYİSİ (Mola Gözleme Evi, İstanbul)

Üvezli Köyü’nde. Salih Seçkin Sevinç bu mevkide çok gözlemeci olduğunu ama en iyisinin burada yendiğini söylüyor. Hamur incecik açılıyor, içinde bol malzemeyle pişiriliyor. kıymalı-kaşarlı ve patatesli-kaşarlısı en çok satanlardan (80 lira). Ferit Özkaşıkcı’nın da önerisi. (0535) 240 03 91

4- HARCINI BOL TUTUYOR (Cihangir Doyum Mantı)

Mantısıyla ünlü, gözlemeleri de bir o kadar beğeniliyor. Salih Seçkin Sevinç’e göre porsiyonu büyük, malzemesi bol. Beyazpeynirli, kaşarlı-sucuklu, kaşarlı, patatesli ve kavurmalı-kaşarlı yapıyorlar. Gözleme fiyatları iç harcına göre 95-130 lira arasında değişiyor. Ferit Özkaşıkcı’nın da önerisi. (0212) 252 53 89

5- BALLI- TAHİNLİ BARBEKÜ TAVUKLU (Gözlemio, İstanbul)

Şişli’de. Salih Seçkin Sevinç ve Ferit Özkaşıkcı’nın önerisi. Mozzarella peyniri, sosis, sucuk, zeytin ve mısırlı (88 lira), jalapeno biberi turşusu ve barbekü tavuklu (90 lira), mozzarella peyniri ve pesto soslu, kavurmalı, pudra şekeri ve fındıkla gelen ballı-tahinli gibi farklı gözleme çeşitleri var. (0212) 361 55 55

6- SİYEZ UNUNDAN (Sevgi Ana Gözleme Evi, Antalya)

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Muratpaşa’da. Koray Günyaşar “Siyez unundan yapılan gözlemeler buraya haklı bir ün kazandırdı. İçine konulan malzemenin bolluğu da gözlemenin büyüklüğü de göz doyurucu. Tüm çeşitler çok lezzetli” diyor. (0532) 598 15 37

7- YÖRESEL OTLARLA (NMK Yel Değirmeni, Muğla)

Bodrum, Yalıkavak’ta, Ortakent yolu üzerinde. Hakan Süve “Kendi buğdaylarını yetiştirip öğütüyor, gözlemeyi bu undan yapıyorlar. Hamuru incecik ve çok lezzetli” diyor. Bodrum’un yöresel otlarıyla hazırladıkları otlu-peynirlisi ve patateslisini deneyin. (0533) 377 15 46

8- BOL KÖPÜKLÜ AYRANLA (Fesleğen Gözleme Evi, Muğla)

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Fethiye’de, Kayadibi Mahallesi’nde. Saklıkent Kanyonu’nu gezmeye gittiyseniz yorgunluğunuzu burada gözleme yiyerek atabilirsiniz. Hamur elde açılıyor, sac üzerinde pişiriliyor. Asuman Kerkez yanında bol köpüklü ayranla tavsiye ediyor. Otlu-peynirlisi çok seviliyor (70 lira). Ayrıca köy kahvaltısı da var. (0533) 426 97 50

9- OTANTİK BİR SEÇENEK (Bütme Evi, İstanbul)

Kadıköy, Caferağa Mahallesi’nde. İsmini Denizli ve Uşak bölgelerinde gözlemeye verilen bütmeden alan otantik bir işletme. İçeride sizi yer masalarında taze hamur açıp pişiren kadınlar karşılıyor. Hamuru incecik, malzemesi bol... Ispanaklı-pırasalı, patlıcanlı-patatesli, mercimekli, yumurtalı, tavuklu-mantarlı gibi çeşitleri var. Fiyatları 63-68 lira arasında değişiyor. İlkay Gök’ün önerisi. (0216) 414 97 75

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10- PATLICANLI KAŞARLISINI TADIN (Acar gözleme Evi, Afyonkarahisar)

İhsaniye’de. Asuman Kerkez gözlemelerinin de Afyon katmerlerinin de çok lezzetli olduğunu söylüyor. Patlıcanlı kaşarlısını öneriyor (40 lira). (0552) 370 00 64